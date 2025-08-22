Український оскарівський комітет отримав вісім заявок на участь фільмів у відборі на 98-му премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Вони будуть розглянуті комітетом:

«2000 метрів до Андріївки», реж. Мстислав Чернов

Андріївка – крихітне село за десять кілометрів від Бахмута – стає ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Третю штурмову бригаду від звільнення села відділяють лише два кілометри лісосмуги. Але вона всіяна мінами й де-не-де тут окопався ворог. Бійці, які колись були звичайними цивільними, долають цей шлях, тяжко виборюючи кожен метр території, щоб повернути Україні її землі. Мстислав Чернов отримав «Оскар» за попередній фільм «20 днів у Маріуполі» як найкращий документальний фільм.

«Буча» реж. Станіслав Тіунов

Фільм повністю заснований на реальних подіях. Відбувались вони не лише у Бучі, як можна здогадатись із назви, а й у Ворзелі, Гостомелі та інших містах поблизу Києва у лютому-березні 2022 року. Тож назва не надто точно відбиває зміст.

«Дівія», реж. Дмитро Грешко

Документальний фільм-спостереження режисера Дмитра Грешка присвячено впливу повномасштабного вторгнення та російської агресії на природу України.

«Обережно! Життя триває», реж. Антон Штука

Після деокупації Ізюма, що за 60 км від лінії фронту, минув рік. Володимир втратив під час окупації половину родини і нині живе тут, аби доглядати за літнім батьком. До міста приїздить вуличний художник Гамлет Зінківський з Харкова. Він прикрашав стіни міста своїми роботами і раніше, ще у 2017. Тепер він тут аби закарбувати на потрощених стінах те, про що не всі наважуються говорити. Окупацію пам’ятають не лише люди, а й стіни та вулиці. Що закарбується у пам’яті, а що забудеться із часом – залежить від кожного з нас.

«Одного літа в Україні», реж. Володимир Тихий

Які вони – іноземні добровольці на нашій війні? Кілька військових з Міжнародного легіону ГУР розповідають про свій бойовий шлях в Україні. Від перших спільних тренувань на полігонах до перших бойових завдань на найгарячіших напрямках фронту. Вони йдуть пліч-о-пліч і переконані, що їхнє виживання залежить саме від злагоджених дій.

«Підйомна сила», реж. Олександр Стратієнко

У фільмі використані реальні історії. Усі герої – борттехніки, інженери, авіанавідники та бойові пілоти, які зараз захищають Україну. Стрічка «Підйомна сила» показує, як проходить робота авіаторів вночі чи в режимі радіотиші, а також під час тренувань та роботи на полігоні.

«Степне», реж. Марина Врода

«Степне» – це історія Анатолія, чоловіка, який повертається додому з великого міста, щоб піклуватися про свою хвору матір. Смерть матері, зустріч з братом та жінкою, яку він любить, змушують його замислитися над життям, яке він прожив, і рішеннями, які він приймав по дорозі. І тоді, перед своєю смертю, мати розповідає Анатолію про скарб, який вона заховала. Фільм отримав нагороду на кінофестивалі у Локарно.

«Стрічка часу», реж. Катерина Горностай

Цей фільм – унікальна хроніка року життя українських шкіл, учнів і вчителів із різних регіонів країни: від Харкова та Запоріжжя до Києва, Чернігова, Черкас, Одеси, Миколаєва, Очакова, Кам’янського, а також містечок і селищ, таких як Буча, Бородянка, Зарічне. Його світова прем’єра відбулась у основному конкурсі Берлінале.

Вибір української заявки на премію «Оскар», відбудеться 28 серпня 2025 року. «Шортлист» із 15 фільмів у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» буде оголошено 16 грудня 2025 року. П’ять номінованих фільмів стануть відомі 22 січня 2026 року. Церемонія вручення 98-ї премії «Оскар» відбудеться 15 березня 2026 року.