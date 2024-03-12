Здатність сперечатись навіть за здавалось би незаперечні речі торкнулась і «Оскара». Основні суперечки стосуються того, чи «Оскар» за фільм «20 днів у Маріуполі» був для нашої країни першим. Звісно, це правильно. Саме за фільм Україна нагороду ще ніколи не отримувала. Проте є адепти того, що називати цьогорічний «Оскар» першим – це значить невелювати заслуги українських кінематографістів.

Щоб кожен зміг розставити власні крапки над «і», ми зібрали факти з історії стосунків України та «Оскара». І хоча жоден фільм, який висувала на здобуття «Оскара» у номінації «найкращий міжнародний фільм» (раніше вона називалась «найкращий неагломовний фільм») навіть не потрапляв до п’ятірки номінантів, уродженці України свого часу здобували омріяну кінематографістами статуетку.

1949 рік та 1952 рік – режисер Анатоль Литвак, який народився 1902 році у Києві, номінувався на «Оскара» за фільми «Рішення перед світанком» та «Зміїну яму», проте так і не дістав статуетку. Всесвітній успіх мала його «Анастасія», де знялася Інґрід Берґман, яка за цю роль таки одержала «Оскара».

1949 рік – «Оскар» отримала харків’янка Варвара Каринська за костюми до стрічки «Жанна д’Арк». Каринська жила в Харкові й мала салон авторського одягу. У 1920-х виїхала з СРСР у Францію. У 1938-му переїхала в Америку й швидко підкорила Голлівуд. У 1952 році Варвару Андріївну номінували ще раз – за костюми до фільму «Ганс Христіан Андерсен». Каринська створила образи для майже 50 балетів та здійснила переворот в балетній моді, створивши балетну пачку. Саме таки, яка сьогодні є у світі загальноприйнятою.

1978 рік – за пісню до фільму «Ти світло мого життя» «Оскар» отримала Квітка Цісик.

1987 рік – науково-технічну нагороду (Scientific and Engineering Award) отримав Євген Мамут. За чверть століття роботи в Америці цьому харків’янину вдалося прикласти руку до створення спецефектів у багатьох оскароносних картинах («Леді-Яструб», «Брудні танці», «Матриця»). Нагороду цю звикли називати «технічним Оскаром». Мамут здобув її за прийом, придуманий для «Хижака». Так званий «еластик-ефект» Юджен (так називають Мамута в США) придумав для реклами «Рено» – машина в кадрі розтягувалася на поворотах. Випускник Харківського політехнічного інституту емігрував у США на початку 1980-х разом з родиною.

1992 рік – за роль другого плану в комедійному вестерні «Міські піжони» «Оскара» отримав один з найвідоміших акторів Голлівуду Джек Пеленс. Під час церемонії актор сказав: «Я українець, мене звати Володимир і справжнє моє прізвище Палагнюк». Батьки Палагнюка емігрували в США 1906 року. Вперше його номінували на «Оскара» в 33 роки (1952 рік) за роль у фільмі «Несподіваний страх», але статуетку він тоді не здобув. Джек Пеленс помер у 2006 році.

2004 рік – киянин Вадим Перельман мав кілька номінацій за дебютну стрічку «Дім із піску та туману», де зіграли Бен Кінгслі та Дженіфер Конеллі. Вадим народився у 1963 році в Києві і в 14 років виїхав з матір’ю у США.

2006 рік – розробки компанії «Фільмотехнік» були відзначені інженерно-технічними призами (Scientific and Technical Academy Awards), їх вручили генеральному директору й засновникові компанії, киянинові Анатолію Кокушу (технічні номінації подаються не країною, а самою кіноакадемією). Українця нагородили за операторські крани «Каскад» і «Авторобот». З їхньою допомогою знімалися «Титанік», «Дванадцять друзів Оушена», «Троя» тощо.

2010 рік – українка Віра Фарміга, яка народилася у США після того, як її батьки залишили Україну після ІІ Світової війни, була номінована на «Оскар» за фільм «Мені б у небо», де її партнером став Джордж Клуні.

Україна брала участь у створені фільмів, що були номіновані на «Оскар»:

«1001 рецепт закоханого кулінара» Нани Джорджадзе» (номінація на «Оскар», фільм висунула Грузія).

«Схід-Захід» Режіса Варньє (номінація на «Оскар», фільм висунула Франція).

В обох випадках участь України була міноритарною.

Окрім того, номінувались на «Оскар» два документальних фільми, також створені у копродукції. Йдеться про «Зиму у вогні» Євгена Афінеєвського та «Будинок зі скалок» Сімона Леренга Вільмонта.

Також минулого року нагороду за пісню отримав фільм Rrr. Відео на пісню Naatu Naat знімали в серпні 2021 року в Україні. Зйомки проходили біля Маріїнського палацу, ними займалась українська команда, зокрема продюсерка Анна Паленчук.

Найкращий міжнародний фільм