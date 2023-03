У ніч з 12 на 13 березня у Лос-Анджелесі оголосили володарів премії «Оскар». Найкращим фільмом став «Все завжди і водночас». Ця перемога стала очікуваною, саме на цей фільм робились ставки. Проте конкуренція у нього була сильною. Загалом картина Деніела Квана та Даніеля Шайнерта перемогла у семи номінаціях з одинадцяти можливих. Україну на церемонії навіть не згадали.

Переможці премії «Оскар-2023»

Найкращий фільм

«Все завжди і водночас»

Абсурдна чорна комедія режисерів Деніела Шайнерта і Дена Квана. У Евелін Ван купа життєвих проблем, причину яких вона не розуміє. Одного разу вона дізнається, що існує безліч паралельних світів, де її життя склалося успішніше, але всім їм загрожує таємниче зло. Двійник її чоловіка з іншого світу запевняє Евелін, що саме їй під силу захистити весь мультивсесвіт. Малобюджетний фільм режисерів, в активі яких одна картина – «Людина – швейцарський ніж». Проте він збирає просто неймовірну кількість нагород і є незаперечним хітом сезону.

Найкраща акторка

Мішель Йо («Все завжди і водночас»)

Сенсаційна перемога, адже було враження, що у Кейт Бланшетт («Тар») третій «Оскар» уже в кишені. Для 60-річної Мішель Йо це перший «Оскар». А славу їй принесли ролі у фільмих «Завтра не помре ніколи» та «Тигр підкрадається, дракон ховається».

Найкращий актор

Брендан Фрейзер («Кит»)

Викладач літератури Чарлі багато років не виходить з дому. Він важить так багато (270 кг), що навіть у квартирі пересувається лише за допомогою ходунків. Він викладає онлайн і ніколи не вмикає камеру, щоб студенти його не бачили. Брендан Фрейзер відомий насамперед завдяки пригодницькій «Мумії», останні роки взагалі не мав помітних ролей. А тут, у картині Аронофскі, він не лише повертає собі статус зірки. Мабуть, вперше у кар’єрі 54-річний Фрейзер є таким глибоким та зворушливим. Його гра позбавлена динаміки, тож актор будує роль на тонких нюансах емоцій та почуттів. Без сумніву, найкраща робота для Фрейзера за всю його кар’єру. Наразі.

Найкращий режисер

Деніел Кван, Даніель Шайнерт («Все завжди і водночас»)

Дует Деніелов, які відомі лише одним фільмом, «Людина – швейцарський ніж», переграли самого Спілберга та лауреата двох «Золотих пальмових гілок» Естлунда. А Спілберг ще й втратив шанс взяти свій третій режисерський «Оскар», що наблизило б його до рекорду, який утримує його кумир Джон Форд (4 нагороди).

Найкращий оригінальний сценарій

«Все завжди і водночас»

Нагороду отримують Деніел Кван і Деніел Шайнерт, «Деніели». Перемога цілком прогнозована, хоча ясним та зрозумілим цей сценарій назвати важко. І прикро за Макдону.

Найкращий адаптований сценарій

«Жінки говорять»

Фільм режисерки Сари Поллі, заснований на однойменному романі Міріам Тоус 2018 року. Одного вечора вісім жінок-менонітів забираються та проводять таємні збори. Протягом останніх двох років кожна з них та багато інших дівчат в ізольованій колонії були неодноразово одурманені наркотиками та зґвалтовані чоловіками з колонії. Їм сказали, що то були демонами, які покарали їх за гріхи. Режисерка (та сценаристка) Сара Поллі є єдиною жінкою, яка представлена в обох сценарних номінаціях.

Найкращий міжнародний фільм

«На західному фронті без змін» (Німеччина)

Екранізація культового роману Еріха Марії Ремарка та римейк відомого фільму 1930-го року. Це історія молодого німця Пауля на Західному фронті Першої світової війни. Він разом з однокласниками потрапив на фронт Першої світової війни й розповідає про повсякденне життя в окопах. У фільмі знялись Даніель Брюль (Good Bye, Lenin!, Rush, The Fifth Estate) та Альбрехт Шух (Berlin Alexanderplatz, Paula). А режисером стрічки став Едвард Бергер, відомий по серіалах Deutschland 83, The Terror, Patrick Melrose та Your Honor). «Аргентина, 1985» (Аргентина) була йому дуже достойним суперником. Крім того вперше у цій номінації була представлена Ірландія («Тиха дівчинка»).

Найкращий анімаційний фільм

«Піноккіо Ґільєрмо дель Торо»

Одна з найочікуваніших перемог. Дель Торо створив унікальний фільм, перемістивши дію до фашистської Італії. Унікальна техніка зйомок: ляльковий мультфільм знімали як художній фільм, тобто кожну ляльку потрібно було переміщати щосекунди.

Найкращий актор другого плану

Ке Кван («Все завжди і водночас»)

Передбачувано, але не безперечно. 51-річний Ке Кван зіграв чоловіка героїні Мішель Йо. Дитиною Кван знімався у Стівена Спілберга, але понад 30 років не мав помітних ролей. На нагороду претендували такі сильні актори як Брендан Глісон («Банші Інішерина»), Браян Тайрі Генрі («Міст»), Джадд Гірш («Фабельмани»), Баррі Кіоган («Банші Інішерина»).

Найкраща акторка другого плану

Джеймі Лі Кертіс («Все завжди і водночас»)

64-річна Джеймі Лі Кертіс («Все завжди і водночас») отримала свій перший «Оскар», а 64-річна Анджела Бассетт («Чорна пантера: Ваканда назавжди») знову його не отримала «Оскар», хоча вважалась фавориткою у цій номінації.

Найкраща операторська роботи

«На західному фронті без змін» – Джеймс Френд

Френд має за цю роботу премію BAFTA. А от якби перемогла Менді Волкер («Елвіс») ми би могли сказати, що уперше за 95 років у цій номінації перемогла жінка. Але ні!

Найкраща робота художника-постановника

«На західному фронті без змін»

Заслужена нагорода, але прикро за «Вавилон». Він і так має незаслужено мало номінацій.

Найкращі костюми

Рут Картер («Чорна пантера: Ваканда назавжди»)

Перша частина історії уже має «Оскар» у цій номінації. У сиквелі Рут Картер мала створювати костюми для Талокана, які мали виглядати ефектно не лише на суші, а й під водою.

Найкращий грим та зачіска

«Кит»

Актора Брендана Фрейзера гримували по 4 години, п’ятеро людей допомагали йому одягти «костюм героя», який важив 130 кілограм, впродовж усіх 40 знімальних змін.

Найкращі візуальні ефекти

«Аватар: Шлях води»

Очікувано! У фільмі «Аватар. Шлях води» події розгортаються через 10 років після тих, що відбулись у першому фільмі. Джейк та Нейтірі виховують власних та прийомних дітей. Проте земляни знову вирішили посягнути на природні ресурси Пандори. Головні герої змушені залишити ліс. Вони зустрічаються з кланом, який може жити в океані. Однак родині Саллі там не раді. Сюжет фільму тут геть не має жодного значення. Головну увагу Джеймс Кемерон зосередив на спецефектах. Зйомки підводного світу справді фантастичні.

Найкраща оригінальна музика до фільму

«На західному фронті без змін» ‒ Волкер Биртельма

Раніше Біртельм уже отримував «Оскар» за музику для фільму «Лев». Він переміг фаворитів Джона Вільямса («Фабельмани», уже має 5 нагород) та Джастіна Гурвіца («Вавилон»).

Найкраща пісня

«Naatu Naatu» від «RRR» ‒ Кала Бхайрава, М. М. Кіравані, Рахул Сіплігундж

Відеокліп на цю композицію був в 2021 році знятий в Маріїнському палаці в Києві.

Найкращий звук

«Топ Ґан: Меверік»

Бойовик є прямим продовженням фільму «Найкращий стрілець» 1986 року. Режисером став Джозеф Косинські. Світовий конгрес українців закликав Академію кінематографічних мистецтв та наук скасувати номінації. Зазначається, що причиною цього стало фінансування кінострічки російським олігархом Дмітрієм Риболовлєвим, який потрапив під санкції України.

Найкращий монтаж фільму

«Все завжди та водночас»

«Деніели» (під таким спільним псевдонімом відомі режисери фільму) сміливо монтують різні всесвіти та паралельні реальності, між якими переміщаються герої.

Найкращий ігровий короткометражний фільм

«Ірландське прощання»

У головній ролі Джеймс Мартін, відомий ірландський актор з синдромом Дауна. Він зіграв одного з двох братів, зведених разом через смерть матері.

Найкращий документальний фільм

«Навальний»

Документальний фільм про російського опозиційного політика Алєксєя Навального, Режисером є канадський документаліст Деніел Роер. Фільм вважався фаворитом у цій категорії. Прикро, адже ми, безперечно, вболівали за «Будинок зі скалок», створений у копродукції з Україною. Друга прикрість після того, як Американська академія відхилила пропозицію про виступ Зеленського на церемонії вручення премії.

Найкращий документальний короткометражний фільм

«Заклиначі слонів»

Це індійсько-американський проект, у центрі якого – зворушливі стосунки між людьми та осиротілим слоненятком.

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

«Хлопчик, кріт, лисиця та кінь»

Екранізація однойменної новели Чарлі Маккізі, перенесена на екрани ним самим та режисером Пітером Бейнтоном.