Володимиру Зеленському вдруге відмовили у виступі під час церемонії вручення «Оскара»

Американська кіноакадемія відмовилася показувати звернення президента України Володимира Зеленського на вручення премії «Оскар-2023». Про це з посиланням на джерела повідомляє журнал Variety.

Видання зазначає, що це вдруге, коли організатори премії відмовляють Києву.

Адміністрація президента України офіційно не повідомляла про бажання президента виступити на церемонії. Звернення українського лідера показували на Каннському, Венеційському та Берлінському кінофестивалях та на врученні премії «Золотий глобус».

Кіноакадемія не стала коментувати тему для Variety.

У 2022-му продюсер «Оскара» Вілл Пекер відмовився дати в етер виступ Зеленського. Джерела видання зазначили – Пекер був стурбованим тим, що Голлівуд приділяє увагу Україні лише тому, що постраждалі від конфлікту є білими. За його словами, Голлівуд, навпаки, ігнорує війни по всьому світу, які торкаються решту конфліктів у всьому світі.

Цьогоріч про причини відмови наразі не відомо.

Зазначимо, що вручення «Оскара» у 2023 році заплановано на 13 березня. Це буде 95-та церемонія, нагорода вручатиметься у 23 номінаціях.