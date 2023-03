У ніч з 12 на 13 березня у Лос-Анджелесі назвуть нових володарів «Оскара». Напередодні вручення премії розповідаємо про десять претендентів на головну нагороду – «Оскар» за найкращий фільм.

«Аватар: шлях води»

Номінації: найкращі фільм, звук, роботу художника-постановника, візуальні ефекти

У фільмі «Аватар. Шлях води» події розгортаються через 10 років після тих, що відбулись у першому фільмі. Джейк та Нейтірі виховують власних та прийомних дітей. Проте земляни знову вирішили посягнути на природні ресурси Пандори. Головні герої змушені залишити ліс. Вони зустрічаються з кланом, який може жити в океані. Однак родині Саллі там не раді. Сюжет фільму тут геть не має жодного значення. Головну увагу Джеймс Кемерон зосередив на спецефектах. Зйомки підводного світу справді фантастичні. От нагорода за це буде цілком доречною. І досить.

«Елвіс»

Номінації: найкращі фільм, виконавець головної ролі, операторську робота, костюми, грим, роботу художника-постановника, звук, монтаж

Життя короля рок-н-ролу було не надто довгим. Він помер у 42 роки. Проте воно дає можливості для історій мало не в усіх жанрах. Співак, рівного якому у багатьох сферах немає досі, пережив і неймовірну славу, і драму самотності, він знав, що таке рабські контракти та обожнювання публіки. Баз Лурман намагається розповісти все і одразу. І якимось незбагненим чином йому це вдається. Динаміка, численні режисерські вигадки, Том Генкс та пластичний Остін Батлер у ролі Преслі (його називають головним претендентом і на «Оскар» за найкращу чоловічу роль). У фільмі всього дуже багато, воно співає, танцює, кричить та виблискує. Але дивним чином не виглядає доречним.

«Фабельмани»

Номінації: найкращі фільм, режисуру, жіночу роль, оригінальний сценарій, музику, роботу художника-постановника

У новому фільмі Стівен Спілберг не просто розповідає про кіно. Він говорить про власне кіно. Точніше про те, як воно вийшло в його життя. Відколи Мітці (Мішель Вільямс) та Берт (Пол Дано) взяли свого маленького сина Семмі (Гебріел ЛаБелль) вперше із собою в кіно, хлопчик ні про що інше не міг думати. Одержимий ідеєю знімати власне кіно, хлопчик вдосконалював свою майстерність з допомогою домашньої кінокамери. Драма «Фабельмани» є вільною розповіддю про дитинство та юність Стівена Спілберга. Режисер відтворив не лише будинки такими, якими їх пам’ятав. Він «перезняв» свої дитячі фільми. Власні спогади Спілберг робить універсальним портретом часу і водночас фільм є дуже ніжним та дуже особистим.

На жаль, попри обіцянки, фільм так і не вийшов в український прокат.

«Tар»

Номінації: найкращі фільм, режисуру, жіночу роль, оригінальний сценарій, операторську роботу, монтаж

Всесвітньо визнана диригентка та композиторка Лідія Тар стає першою в історії жінкою-диригентом Берлінського філармонійного оркестру. Вона дає інтерв'ю, випускає книги, викладає і на новій посаді приступає до репетицій симфонії №5 Малера, а також піклується про свою партнерку – першу скрипку оркестру – і маленьку доньку. Але коли одна з її колишніх підопічних накладає на себе руки, бездоганна репутація Лідії опиняється під загрозою.

Тодд Філд повернувся після 15 років мовчання з блискучою історією. Фільм (на головному фото) став бенефісом та ще однією перлиною у фільмографії Кейт Бланшет і скоріше за все принесе їй третій «Оскар», як уже приніс другий Кубок Вольпі у Венеції. Загалом для Бланшетт це уже восьма номінація.

«Топ Ган-2: Меверік»

Номінації: найкращі фільм, адаптований сценарій, звук, монтаж, візуальні ефекти

Бойовик є прямим продовженням фільму «Найкращий стрілець» 1986 року. Режисером став Джозеф Косинські. Тоні Скотт, режисер першого фільму, скоїв самогубство у 2012 році за день до запланованої зустрічі з виконавцем головної ролі Томом Крузом. Це надовго затримало проект. Потім його прем’єру переносили через ковід. І нарешті фільм стартував у Каннах. Цього разу партнеркою Круза стала Дженніфер Коннеллі.

Нічого нового фільм не привносить ані в історію кіно, ані в історію «Оскара». Крім того Світовий конгрес українців закликав Академію кінематографічних мистецтв та наук скасувати номінації. Зазначається, що причиною цього стало фінансування кінострічки російським олігархом Дмітрієм Риболовлєвим, який потрапив під санкції України. Відомо, що він є одним із найбагатших російських олігархів та відомим близьким другом та бізнес-партнером Юрія Трутнєва, а також був найбільшим бізнес-партнером самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Викреслюємо.

«Банші Інішеріна»

Номінації: найкращі фільм, режисуру, оригінальний сценарій, виконавця головної ролі, актора другого плану (дві номінації), акторку другого плану, музику, монтаж

Дії художнього фільму «Банши Інішерина» розгортаються у 1920-ті роки на просторах віддаленого острова, розташованого поблизу західного узбережжя Ірландії. Дуже багато років найкращі друзі Колм та Патрік прожили на острові Інішерин і залишалися дуже дружні, незважаючи на великі відмінності. Вільний час друзі проводили разом у пабі, випивали та спілкувалися. Але одного дня Патрік виявляється шокований поведінкою друга Колма, який не відчиняє йому двері, йде в паб без нього і просить його пересісти за інший столик. Всім своїм виглядом Колм демонструє небажання спілкуватися з Патріком, а потім відверто про це заявляє. Це стає початком серйозного конфлікту колишніх друзів, що веде до шокуючих наслідків.

«Все завжди і водночас»

Номінації: найкращі фільм, оригінальний сценарій, жіночу роль, чоловічу роль другого плану, жіноча роль другого плану (дві номінації), режисуру, пісню, костюми

Абсурдна чорна комедія режисерів Деніела Шайнерта і Дена Квана. У Евелін Ван купа життєвих проблем, причину яких вона не розуміє. Одного разу вона дізнається, що існує безліч паралельних світів, де її життя склалося успішніше, але всім їм загрожує таємниче зло. Двійник її чоловіка з іншого світу запевняє Евелін, що саме їй під силу захистити весь мультивсесвіт. Малобюджетний фільм режисерів, в активі яких одна картина – «Людина – швейцарський ніж». Проте він збирає просто неймовірну кількість нагород.

«Трикутник смутку»

Номінації: найкращі фільм, режисуру, оригінальний сценарій

Сатирична комедія «Трикутник смутку» шведського режисера Рубена Еслунда принесла йому другу в його кінокар’єрі «Золоту пальмову гілку» цьогорічного Каннського кінофестивалю (першу він отримав у 2017 за фільм «Квадрат»). Герої фільму опиняються на розкішній яхті, подорожуючи по теплим морям. Очолює цю всю компанію вічно п’яний капітан-марксист у блискучому виконанні Вуді Гаррельсона. Корабель потрапляє в страшний шторм і частина його пасажирів опиняється на безлюдному острові. Соціальні ролі стрімко змінюються, адже ані гроші, ані краса тут не працюють. Рубен Естлунд з одного боку продовжує свій шлях таврування буржуазного суспільства, проте цього разу робить це з особливим вогником та стає безжальним, брутальним та навіть часом схематичним та передбачуваним.

«Жінки говорять»

Номінації: найкращі фільм, адаптований сценарій

Фільм режисерки Сари Поллі, заснований на однойменному романі Міріам Тоус 2018 року. Одного вечора вісім жінок-менонітів забираються та проводять таємні збори. Протягом останніх двох років кожна з них та багато інших дівчат в ізольованій колонії були неодноразово одурманені наркотиками та зґвалтовані чоловіками з колонії. Їм сказали, що то були демонами, які покарали їх за гріхи. У фільмі знімались Френсіс Макдормонд (вона разом з Бредом Піттом стала продюсеркою фільму), Клер Фой, Руні Мара, Джессі Баклі та інші.

Монохромна картинка, тихі голоси, майже повна відсутність сюжети (героїні обговорюють те, що вже сталось) створюють тим не менше напружену історію.

«На західному фронті без змін»

Номінації: найкращі фільм, міжнародний фільм, грим, адаптований сценарій, операторську роботу, музику, роботу художника, звук, візуальні ефекти.

Екранізація культового роману Еріха Марії Ремарка та римейк відомого фільму 1930-го року. Це історія молодого німця Пауля на Західному фронті Першої світової війни. Він разом з однокласниками потрапив на фронт Першої світової війни й розповідає про повсякденне життя в окопах. Це розповідь про війну без прикрас, і ймовірно, один з найкращих антивоєнних творів усіх часів. У фільмі знялись Даніель Брюль (Good Bye, Lenin!, Rush, The Fifth Estate) та Альбрехт Шух (Berlin Alexanderplatz, Paula). А режисером стрічки став Едвард Бергер, відомий по серіалах Deutschland 83, The Terror, Patrick Melrose та Your Honor).

Фільм може повторити успіх «Паразитів», отримавши «Оскар» і як міжнародний, і як найкращий фільм.