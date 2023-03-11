Том Генкс несподівано став лідером антипремії

Організатори антипремії «Золота малина 2023» оголосили список переможців. Цього року несподівано одним із лідерів антипремії став видатний актор Том Генкс. Традиційна антипремію за найгірші фільми вручають напередодні «Оскара».

Найгірша чоловіча роль. Актор та співак Джаред Лето «провалився» у фільмі «Морбіус».

Найгірша чоловіча роль другого плану. Том Генкс за роль полковника Тома Паркера в біографічному фільмі «Елвіс». Цікаво, що картина має кілька оскарівських номінацій, зокрема і за найкращий фільм та найкращу головну роль.

Найгірший екранний дует. Знову Генкс. За дует «актора, його латексного обличчя та карикатурний акцент» у фільмі «Елвіс».

«Малиною» за найгірший приквел, римейк, плагіат або сиквел був відзначений фільм «Піноккіо» Роберта Земекіса. До слова, роль Джеппето там виконав той таки Том Генкс. А от інший «Піноккіо», який зробив Гільєрмо дель Торо претендує на «Оскар».

Найгірша жіноча роль. Цього року жодна актриса не отримала антипремію. Організатори залишили її собі.

Найгірша жіноча роль другого плану. Андріа Архона за роль у фільмі «Морбіус».

Найгіршими режисерами стали Колсон Бейкер та Мод Сан («Доброї жалоби»).

Найгірший фільм та найгірший сценарій. Фільм «Білявка» Ендрю Домініка. До речі, Ана де Армас, яка зіграла у стрічці Мерилін Монро, отримала за цю роботу номінацію на «Оскар». Організатори «Золотої малини» назвали картину «брехливою».