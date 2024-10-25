Кінокомпанія 20th Century Studios працює над ідеєю «Чужий: Ромул 2», яка б продовжила оповідання першого фільму, а Феде Альварес, ймовірно, повернеться до режисури, повідомляє ITC.

В інтерв’ю THR виконавчий директор 20th Century Fox Стів Асбелл розповів про успіх стрічки «Чужий: Ромул 2» та про те, що може бути наступним кроком для продовження.

«Зараз ми працюємо над ідеєю продовження. Ми ще не уклали угоду з Феде Альваресом, але збираємося, і в нього є ідея, над якою ми працюємо», – сказав він.

Сьогодні фільм перебуває на стадії розробки концепції, поки зарано говорити про якісь деталі, крім вже оприлюднених. Але якщо є спільне бажання студії, режисера, задум історії та успіх попередника, «Чужий: Ромул 2» має дуже високі шанси відбутися.

«Чужий: Ромул» зміг оживити франшизу та став другим за зборами фільмом серії, після «Прометея».