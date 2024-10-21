Режисер Феде Альварес оголосив про незвичайний реліз фільму «Чужий: Ромул». Компанія 20th Century Studios випустить «повністю функціональну VHS-касету» з фільмом «Чужий: Ромул» (Alien: Romulus) 3 грудня, одночасно з іншими релізами, повідомляє сайт IGN.

Це видання приурочене до 45-річчя з моменту появи франшизи «Чужий» на великих екранах. Фільм на VHS-касеті буде представлено у форматі 4:3. Касета матиме стильну обкладинку у вінтажному стилі. Її дизайн розробив художник Метт Фергесон.

Фільм «Чужий: Ромул» є сьомим фільмом франшизи «Чужий». За сценарієм події розгортаються у проміжок часу між подіями фільмів «Чужий» (1979) та «Чужі» (1986). Режисерське крісло цього разу посів Феде Альварес. Спільно з Родольфо Саягесом, з яким вони працювали над багатьма проектами («Зловісні мерці», «Техаська різанина бензопилою», «Не дихай»), він написав сценарій до фільму, використовуючи вигаданих Деном О'Бенноном персонажів та концепції. Рідлі Скотт, який режисував три з шести фільмів франшизи, зайнявся продюсуванням. Зйомки велися у Будапешті впродовж весни та початку літа 2023 року.

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