Фільм від Marvel «Дедпул та Росомаха» встановии світовий рекорд. Картина стала першою за касовими зборами у своїй категорії.

Супергеройський фільм з Раяном Рейнольдсом та Гʼю Джекманом в головних ролях у світовому прокаті зібрав вже понад мільярд доларів. З результатом в 1 млрд 80 млн доларів «Дедпул та Росомаха» став найкасовішим фільмом із віковим рейтингом R.

Відтак, стрічка обійшла попереднього рекордсмена «Джокера» 2019 року. Тепер картина, в якій зіграв Хоакін Фенікс, опинилася на другому місці. Її результат становить 1 млрд 79 млн доларів.

Однак вже цієї осені вийде сиквел «Джокер: Божевілля на двох», де окрім Хоакіна Фенікса головну роль зіграла також Леді Гага. Цілком можливо, що «Дедпул та Росомаха» недовго очолюватиме рейтинг.

Нагадаємо, рейтинг R – це обмеження на перегляд фільму для глядачів до 17 років. Такий рейтинг може бути присвоєний фільму через сцени насильства, нецензурну лексику або вживання героями наркотиків. Зазвичай фільми про супергероїв намагаються максимально знижувати вік глядачів, адже підлітки складають значну частину аудиторії.

Дія нового фільму Marvel розгортається через шість років після подій у «Дедпулі 2». У фільмі Вейд Вілсон (Раян Рейнольдс) полишає життя на пенсії та на заклик Управління зі змін у часібере у новій місії порятунку Всесвіту з Росомахою (Г’ю Джекман). Продовження про супергероя, зняте Шоном Леві.