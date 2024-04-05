Кадр з фільму

Незважаючи на те, що фільм Джеймса Менголда «Індіана Джонс та циферблат долі» мав бути одним із найбільших кінематографічних подій минулого року, він виявився збитковим. Компанія Disney втратила на фільмі понад 130 млн доларів.

При цьому бюджет п'ятої частини пригод археолога становив близько 387 млн доларів, включаючи витрати на постпродакшен (близько 79 млн). Підсумкові світові збори (за даними Box Office Mojo) – 384 млн доларів, приблизно половина з яких належить Disney.

Одна з причин провалу фільму на думку аналітиків – його прем'єра на 76-му кінофестивалі у Каннах, після чого у фільму сформувався шлейф з неоднозначних відгуків. Хоча глядачі відзначали, що фільм вийшов нудним.

Про що фільм «Індіана Джонс та циферблат долі»

Дія п'ятої частини «Індіани Джонса» режисера Джеймса Менголда («Лоґан: Росомаха», «Ле-Ман 66») відбувається наприкінці 1960-х. Головний герой разом зі своєю похресницею Геленою (Фібі Воллер-Брідж), протистоять колишньому нацистові Юрґену Воллеру (Мадс Міккельсен), який працює в NASA. Лиходій планує використати висадку на Місяць і таємничий артефакт, щоб змінити долю світу.

До акторського складу фільму увійшли Бойд Холбрук, Джон Ріс-Девіс, Антоніо Бандерас, Ітан Ісідор, Шоне Рене Вілсон і Томас Кречман. Стівен Спілберг, який зняв попередні чотири фільми про пригоди титулованого археолога, цього разу був лише виконавчим продюсером. Сценарій написали Джез і Джон-Генрі Баттерворт («Війна завтрашнього дня», «Ле-Ман 66»). Музику створив постійний композитор серіалу Джон Вільямс.