Фільм «Кіборги» за три тижні прокату зібрав понад ₴19 млн

КультураОлег Костюк, сьогодні, 08:443040

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Фільм «Кіборги» за три тижні прокату зібрав понад ₴19 млн
фото Кіноафіша
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За результатами трьох тижнів прокату касові збори українського фільму «Кіборги» сягнули 19348846 грн. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Держкіно Пилип Іллєнко.

«За результатами третього вікенду загальні касові збори «Кіборгів» склали 19348846 грн. Всього фільм подивилося 263707 глядачів. Знову рекордний результат!» - написав Іллєнко.

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Загальний бюджет стрічки - 47 млн грн, майже половина з них - державне фінансування.

Команда «Кіборгів» та Фонд «Повернись живим» організували ініціативу #ЯНебайдужий!. У рамках ініціативи з кожного квитка, придбаного на фільм «Кіборги» 5 гривень будуть перераховані на допомогу сім’ям загиблих у боях за Донецький аеропорт.

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