28 липня в український прокат вийшла французька трагікомедія «Лети зі мною» про дружбу та емпатію.

Молодий мажор Томас, син успішного хірурга, проводить ночі в клубах, а вдень відсипається. Він не вчиться та не працює, багато п’є та не планує нічого міняти у своєму житті. Його батько, втомившись від витівок хлопця, примушує сина піклуватися про одного зі своїх пацієнтів, 12-річного Маркуса. Звичайно, життя обох героїв зміняться назавжди.

Для Віктора Бельмондо це перша головна роль (кадр з фільму)

Розвиток подій очевидний, а сюжет максимально передбачуваний. Проте суть зовсім не в цьому.

Режисером фільму є Крістоф Барратьє, французький музикант та кінорежисер, чий дебютний фільм «Хористи» отримав дві номінації на «Оскар» та відразу заявив про Баратьє як про автора, що вміє знімати дуже зворушливе без надмірної сентиментальності кіно.

Так само і «Лети зі мною». Це фільм, де від першого кадру глядач розуміє, що буде далі, проте це аж ніяк не шкодить співчувати, сміятись крізь сльоза та переживати сильні емоції. Це добре зроблене, просте та дуже людяне кіно, коли смуток є світлим, а сміх добрим.

Головну роль у стрічці виконує Віктор Бельмондо, онук знаменитого Жана-Поля Бельмондо, зірки фільмів французької «нової хвилі», який пішов із життя в 2021 році. Для молодого актора це перша головна роль у кар’єрі. А відшукування спільних родинних рис стане додатковим бонусом для шанувальників дуже французького кіно.

Одну з головних ролей зіграв відомий французький актор Жерар Ланвен (кадр з фільму)

Також у картині грає володар двох премій «Сезар» Жерар Ланвен («Улюблений син», «На чужий смак», «Недоторкані», «Анжеліка, маркіза ангелів»).

Поки що прокат заплановано до 3 серпня.

Фото надані компанією «Артхаус Трафік»