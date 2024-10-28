Том Голланд у ролі Людини-павука

Майбутній фільм «Людина-павук 4» з Томом Голландом у головній ролі вийде у прокат в 2026 році.

Зйомки фільму стартують наступного літа. Компанія Sony планує випустити його у кінотеатри 24 липня 2026 року, повідомляє сайт THR.

Разом з Голландом у новій історії супергероя також зіграє Зендея, яка знову з’явиться у ролі коханої Пітера Паркера. Режисером стрічки буде Дестін Деніел Креттон, який зняв для Marvel кінокомікс «Шан-Чі та легенда десяти кілець».

Четвертий фільм «Людина-павук» вийде майже через три місяці після блокбастера «Месники: Думсдей», де Роберт Дауні мол. повернеться до всесвіту MCU в ролі лиходія Доктора Дума. Очевидно, що ці фільми будуть пов'язані між собою, адже Людина-павук є одним з Месників.

Том Голланд – британський актор, володар премії Британської кіноакадемії та трьох нагород «Сатурн». Також він потрапив до Книги рекордів Гіннеса як наймолодший актор, що зіграв головну роль в кіновсесвіті Marvel у фільмі «Людина-павук: Повернення додому».