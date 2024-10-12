Метт Деймон у фільмі «Оппенгеймер»

Володар численних нагород за фільм «Оппенгеймер» Крістофер Нолан працює над новим фільмом для Universal. Він має вийти влітку 2026 року, пише Variety.

Відомо також, що британський кінорежисер, сценарист та продюсер веде перемовини з актором Меттом Деймоном, який уже знімався у його картинах «Інтерстеллар» та «Оппенгеймер». Деймон має зіграти у новому фільмі головну роль. Подробиці сюжету наразі залишаються в таємниці, проте уже оголосили дату прем’єри: 17 липня 2026 року.

Цікаво, що Метт Деймон огоошував про бажання зробити паузу в кар’єрі, проте його плани порушив Нолан, запросивши в «Оппенгеймер» на роль генерала Леслі Гроувза, який керував Манхеттенським проєктом.

Нагадаємо, «Оппенгеймер» отримав 7 премій «Оскар» та зібрав 958 млн доларів у світовому прокаті.