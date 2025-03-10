Роберт Паттінсон грає робота-новобранця

Антиутопічна науково-фантастична комедія «Мікі 17» заробила 53, 3 млн доларів по всьому світу у перший вікенд, але для досягнення беззбитковості її загальна каса має складати 275 -300 млн доларів з огляду на бюджет у 118 млн (+80 млн на маркетинг).

«Якби “Мікі 17” коштував, скажімо, 50 млн ‒ достатньо для соціальної сатири з рейтингом R і артхаусним блиском — фільм мав би хороші позиції на цьому етапі показу в кінотеатрах. Проте, враховуючи реальний бюджет, він має заробити від 275 до $300 млн доларів у всьому світі, щоб потрапити в плюс під час показу на великому екрані», — пише Variety.

«Мікі 17» є новим фільмом режисера «Паразитів», що отримав «Золоту пальмову гілку» Каннського фестивалю та «Оскари» і за міжнародний, і за найкращий фільм. Схоже, що «Мікі 17», який є адоптацією роману Едварда Ештона, не зможе повторити їх несподіваний та приголомшливий успіх.

Роберт Паттінсон грає робота-новобранця, якого відправляють на місію з колонізації крижаного світу Ніфльгейм, і щоразу «передруковують» після загибелі зі збереженням більшості спогадів. Після чергового «відновлення» (у фільмі число збільшили з 7 до 17) Мікі починає усвідомлювати свої відмінності від решти працівників.