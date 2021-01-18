Головні ролі у фільмі зіграли Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський

Український фільм «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча отримав нагороду на фестивалі у Санта-Моніці (США). Його було названо найкращим міжнародним ігровим фільмом.

Міжнародний кінофестиваль у Санта-Моніці спеціалізується на показі американського та міжнародного незалежного кіно.

Фільм «Мої думки тихі» побував в українському прокаті минулого року та мав великий глядацький та фестивальний успіх. Зокрема, фільм було названо найкращим фільмом року за версією Української кіноакадемії.

Зазнавши безліч невдач в роботі та особистому житті, молодий звукорежисер фрілансер Вадим отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом отримати роботу мрії у Канаді. Однак все ускладнюється, коли головним супутником у новій роботі виявляється мама Вадима.

Головні ролі у фільмі зіграли Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський.

Одвічна проблема батьків та їх уже дорослих дітей препарована у картині через дотепні діалоги та кумедні ситуації. Але режисер Антоніо Лукіч не обмежується лише цією, достатньо об’ємною темою. Його Вадим – людина, яка не поміщається у жодні рамки. Ані в рамки родинних стосунків, ані в рамки завдань від замовників. Він не поміщається навіть на полицю у потязі. Йому ніби не зручно жити, йому тісно та некомфортно. У цьому випадку зріст актора стає не просто колоритною деталлю, а метафорою. А одвічна тема маленької людини тут ніби перевертається догори дриґом.

Зараз фільм можна подивитись онлайн.