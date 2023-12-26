У фільмі зібраний калейдоскоп історій, які складаються у мозаїку реалій дитинства українських дітей сьогодення

28 грудня відбудеться перший показ фільму про дітей, що постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення «Обережно: діти». Документальна картина розповість історії українських дітей, яким довелось різко подорослішати після Україну 24 лютого 2022 року. Війна триває вже майже 10 років, але українські регіони, віддалені від тодішньої лінії зіткнення на Донбасі, продовжували жити спокійним життям. Втім, життя та сподівання тисяч родин були зруйновані в одну мить через російську агресію.

У фільмі зібраний калейдоскоп історій, які складаються у мозаїку реалій дитинства українських дітей сьогодення. Їхні долі часто сумні, а іноді навіть трагічні. Втім автори намагались показати надію, яка живе в серці кожного з них. Фільмування почалося на початку повномасштабного вторгнення та було завершено восени 2023 року. Протягом усього проекту команда співпрацювала з психологинею Надією Юхимович, яка консультувала знімальну групу та допомагала під час роботи з героями, щоб не ретравматизувати їх.

Режисеркою фільму є Світлана Рудюк, уродженка Донбасу, українська режисерка, сценаристка, продюсерка, членкиня Спілки кінематографістів України, Української кіноакадемії, Української Асоціації жінок в кіноіндустрії.

Операторкою фільму є Таня Дуднік, це вже не перша співпраця авторів фільму разом. На рахунку Тетяни як численні документальні картини, так і повнометражний ігровий фільм «Егрегор».

Перший показ відбудеться у Києві. Далі на стрічку чекає фестивальне життя. Прем’єра документальної картини «Обережно: діти» відбудеться у 2024 році.