Головну роль виконав Станіслав Боклан

Українська комедія «Потяг у 31 грудня» за чотири тижні прокату змогла зібрати 51,2 млн грн. Її подивились майже 305 тисяч глядачів.

Стрічку продюсував шоумен Юрій Горбунов («Скажене весілля»), режисером є Олег Борщевський («Dzidzio Контрабас»).

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Головну роль виконав Станіслав Боклан («Поводир», «Слуга народу»). Він зіграв провідника Миколу Івановича, який зустрічає в новорічну ніч різних пасажирів, що прямують з Києва до Львова.