Польська кіноакадемія уже традиійно підтримала Україну

Оголошено номінантів цьогорічної 26-ї польської кінопремії «Орли». Найбільше номінацій, 16, отримав фільм «Дрозд» Павла Масльоня. «Філіп» режисера Міхала Квєцінського та «Двійник» змагатимуться за нагороди в 13 категоріях. «Зелений кордон» Аґнєшки Голланд має шанс виграти шість статуеток, а «Шарлатан» Міхала Ґази – п’ять. Українсько-польський фільм Мацека Хамели «Звідки Куди» про евакуацію українців до Польщі через війну показали під час Каннського кінофестивалю, також він став найкращим документальним фільмом на Одеському МКФ.

«Орлів» вручають у 20 номінаціях. Переможців оголосить 4 березня.

Номінанти на премію «Орли»

Найкращий фільм

«Зелений кордон», реж, Аґнєшка Голланд

«Хлопи», реж, Д. К. Велчман, Х'ю Велчман

«Doppelgänger. Двійник», реж, Ян Голоубек

«Філіп», реж, Міхал Квецінський

«Дрозд», реж, Павєл Масльона

Найкращий європейський фільм:

«20 000 вилів бджіл», (20 000 especies de Abejas), реж. Естібаліc Урресола Солахурен, Іспанія

«Після сонця», (Aftersun), реж. Шарлотта Веллс, Великобританія Великобританія / США

«Близько» (Сlose), реж. Лукас Донт, Бельгія

«Тиха дівчинка», (An Cailin Ciuin), реж. Колм Бейред, Ірландія

«Корсаж», реж. Марі Крейцер, Австрія/Люксембург

«Трикутник смутку», реж. Рубен Остлунд, США/ Швеція

Відкриття року:

Лукаш «L.U.C.» Ростковський – Найкраща музика («Хлопи»)

Каміла Ужедовська – Найкраща головна жіноча роль («Хлопи»)

Міхал Квєцінський, Міхал Матейкевич – Найкращий сценарій – («Філіп»)

Міхал А. Зелінський – Найкращий сценарій – («Дрозд»)

Ґжегож Дебовскі – Найкраща режисура – «Нічого»

Найкращий серіал:

«1670 рік»

«Абсолютні дебютанти»

«Ганьба»

«Зворотний зв'язок»

«Варшавянка»

Найкращі костюми:

Катажина Левінська – «Хлопи»

Вероніка Орлінська – «Двійник»

Магдалена Бедржицька, Юстина Столярж – «Філіп»

Дорота Рокепло – «Дрозд»

Малгожата Захарська – «Шарм»

Найкраща робота художника:

Марек Варшавський – «Двійник»

Катажина Собанська, Марсель Славінський – «Філіп»

Анна Аносович – «Дрозд»

Джоанна Мача – «Звіт Пілецького»

Джоанна Мача – «Швидко»

Найкращий документальний фільм:

«Аполонія, Аполонія»

«Фортепіано»

«Звідки Куди»

«Обличчя Агати»

«Віка!»

Найкраща жіноча роль другого плану:

Єва Каспшик – «Хлопи»

Катажина Герман – «Двійник»

Сандра Држимальська – «Філіп»

Агнешка Гроховська – «Дрозд»

Кінга Прейс – «Свято вогню»

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Томаш Шухардт – «Двійник»

Роберт Вєцкевич – «Філіп»

Яцек Брацяк – «Дрозд»

Роберт Вєцкевич – «Дрозд»

Пйотр Пацек – «Дрозд»

Найкраща головна чоловіча роль:

Якуб Гершал – «Двійник»

Ерік Кулм молодший – «Філіп»

Бартош Біленя – «Дрозд»

Томаш Влосок – «Зелений кордон»

Лешек Ліхота – «Скоріше»

Найкраща головна жіноча роль:

Каміла Уржедовська – «Хлопи»

Лена Гура – ​​«Імаго»

Магдалена Целецька – «Страх»

Марта Нерадкевич – «Страх»

Майя Осташевська – «Зелений кордон»

Найкраща режисура: