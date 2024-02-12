Фільм про Україну «Звідки Куди» номінований на польську кінопремію
Номінанти 26-ї кінопремії «Орли»
Оголошено номінантів цьогорічної 26-ї польської кінопремії «Орли». Найбільше номінацій, 16, отримав фільм «Дрозд» Павла Масльоня. «Філіп» режисера Міхала Квєцінського та «Двійник» змагатимуться за нагороди в 13 категоріях. «Зелений кордон» Аґнєшки Голланд має шанс виграти шість статуеток, а «Шарлатан» Міхала Ґази – п’ять. Українсько-польський фільм Мацека Хамели «Звідки Куди» про евакуацію українців до Польщі через війну показали під час Каннського кінофестивалю, також він став найкращим документальним фільмом на Одеському МКФ.
«Орлів» вручають у 20 номінаціях. Переможців оголосить 4 березня.
Номінанти на премію «Орли»
Найкращий фільм
- «Зелений кордон», реж, Аґнєшка Голланд
- «Хлопи», реж, Д. К. Велчман, Х'ю Велчман
- «Doppelgänger. Двійник», реж, Ян Голоубек
- «Філіп», реж, Міхал Квецінський
- «Дрозд», реж, Павєл Масльона
Найкращий європейський фільм:
- «20 000 вилів бджіл», (20 000 especies de Abejas), реж. Естібаліc Урресола Солахурен, Іспанія
- «Після сонця», (Aftersun), реж. Шарлотта Веллс, Великобританія Великобританія / США
- «Близько» (Сlose), реж. Лукас Донт, Бельгія
- «Тиха дівчинка», (An Cailin Ciuin), реж. Колм Бейред, Ірландія
- «Корсаж», реж. Марі Крейцер, Австрія/Люксембург
- «Трикутник смутку», реж. Рубен Остлунд, США/ Швеція
Відкриття року:
- Лукаш «L.U.C.» Ростковський – Найкраща музика («Хлопи»)
- Каміла Ужедовська – Найкраща головна жіноча роль («Хлопи»)
- Міхал Квєцінський, Міхал Матейкевич – Найкращий сценарій – («Філіп»)
- Міхал А. Зелінський – Найкращий сценарій – («Дрозд»)
- Ґжегож Дебовскі – Найкраща режисура – «Нічого»
Найкращий серіал:
- «1670 рік»
- «Абсолютні дебютанти»
- «Ганьба»
- «Зворотний зв'язок»
- «Варшавянка»
Найкращі костюми:
- Катажина Левінська – «Хлопи»
- Вероніка Орлінська – «Двійник»
- Магдалена Бедржицька, Юстина Столярж – «Філіп»
- Дорота Рокепло – «Дрозд»
- Малгожата Захарська – «Шарм»
Найкраща робота художника:
- Марек Варшавський – «Двійник»
- Катажина Собанська, Марсель Славінський – «Філіп»
- Анна Аносович – «Дрозд»
- Джоанна Мача – «Звіт Пілецького»
- Джоанна Мача – «Швидко»
Найкращий документальний фільм:
- «Аполонія, Аполонія»
- «Фортепіано»
- «Звідки Куди»
- «Обличчя Агати»
- «Віка!»
Найкраща жіноча роль другого плану:
- Єва Каспшик – «Хлопи»
- Катажина Герман – «Двійник»
- Сандра Држимальська – «Філіп»
- Агнешка Гроховська – «Дрозд»
- Кінга Прейс – «Свято вогню»
Найкраща чоловіча роль другого плану:
- Томаш Шухардт – «Двійник»
- Роберт Вєцкевич – «Філіп»
- Яцек Брацяк – «Дрозд»
- Роберт Вєцкевич – «Дрозд»
- Пйотр Пацек – «Дрозд»
Найкраща головна чоловіча роль:
- Якуб Гершал – «Двійник»
- Ерік Кулм молодший – «Філіп»
- Бартош Біленя – «Дрозд»
- Томаш Влосок – «Зелений кордон»
- Лешек Ліхота – «Скоріше»
Найкраща головна жіноча роль:
- Каміла Уржедовська – «Хлопи»
- Лена Гура – «Імаго»
- Магдалена Целецька – «Страх»
- Марта Нерадкевич – «Страх»
- Майя Осташевська – «Зелений кордон»
Найкраща режисура:
- Ян Голоубек – «Двійник
- Міхал Квєцінський – «Філіп»
- Павел Масльона – «Дрозд»
- Ґжегож Дебовський – «Нічого»
- Аґнєшка Голланд – «Зелений кордон»