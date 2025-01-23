«Порцелянова війна» має 45 нагород міжнародних кінофестивалів та премій та 31 номінацію

У четвер, 23 січня, оголосили номінантів на 97-му премію Американської кіноакадемії, яку вирішили не скасовувати та не переносити. Серед номінантів – документальний фільм «Порцелянова війна» (Porcelain War), створений у ко-продукції США, України та Австралії. Він претендує на нагороду у категорії «найкращий повнометражний документальний фільм».

Картина «Порцелянова війна» режисерів американця Брендана Белломо та українця (а також й одного з головних героїв фільму) Слави Леонтьєва розповідає про трьох митців, які залишились у Харкові на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вдень головний герой та один з режисерів Слава Леонтьєв тренує українських військових, а у вільний час продовжує робити анімалістичні фігурки з порцеляни разом із дружиною Анею Стасенко.

Світова прем’єра фільму відбулась на фестивалі незалежного кіно «Санденс 2024» у США, де отримала Гран-прі конкурсу документальний фільмів. До оголошення оскарівських номінацій фільм вже 45 нагород міжнародних кінофестивалів та премій та 31 номінацію, зокрема на премію Гільдії режисерів США, а також на престижну британську кінопремію BAFTA.

Нагадаємо, переможців оголосять 2 березня. Повний список номінантів на «Оскар-2025» можна побачити тут.