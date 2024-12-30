«Порцелянова війна» потрапила до списку найкращи фільмів за версією Deadline
Фільм про українських митців під час війни відзначило авторитетне видання0
Авторитетне идання Deadline опублікувало список з десяти найкращих документальних фільмів 2024 року. До нього потрапила українсько-американська стрічка «Порцелянова війна» режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва.
Нагадаємо, що ця картина отримала нагороду на престижному кінофестивалі «Санденс» та потрапила до шорт-ліста премії «Оскар».
Картина розповідає про трьох митців із Харкова – Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова. Після повномасштабного вторгнення Росії вони залишаються у прифронтовому місті та продовжують творити свої крихкі порцелянові фігурки.
«Фільм показує, яких форм може набувати опір: вдень Леонтьєв вчить українських військових давати відсіч російським окупантам. А вільні хвилини він присвячує мистецтву – порцеляновим фігуркам, які робить разом з дружиною Анею Стасенко», – пише видання.
Deadline називає «Порцелянову війну» «мистецьким тріумфом» та віздначає операторську майстерність Андрія Стефанова, анімацію та музику гурту «ДахаБраха».
10 найкращих документальних фільмів 2024 року за версією Deadline:
- «Щоденники з чорної скриньки» (Black Box Diaries)
- «Дагомея» (Dahomey)
- «Доньки» (Daughters)
- «Остання подорож» (The Last Journey)
- «Іншої землі немає» (No Other Land)
- «Порцелянова війна» (Porcelain War)
- «Квіндом» (Queendom)
- «Чудове життя Ібеліна» (The Remarkable Life Of Ibelin)
- «Саундтрек до державного перевороту» (Soundtrack To A Coup D’Etat)
- «Цукрова тростина» (Sugarcane)