Авторитетне идання Deadline опублікувало список з десяти найкращих документальних фільмів 2024 року. До нього потрапила українсько-американська стрічка «Порцелянова війна» режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва.

Нагадаємо, що ця картина отримала нагороду на престижному кінофестивалі «Санденс» та потрапила до шорт-ліста премії «Оскар».

Картина розповідає про трьох митців із Харкова – Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова. Після повномасштабного вторгнення Росії вони залишаються у прифронтовому місті та продовжують творити свої крихкі порцелянові фігурки.

«Фільм показує, яких форм може набувати опір: вдень Леонтьєв вчить українських військових давати відсіч російським окупантам. А вільні хвилини він присвячує мистецтву – порцеляновим фігуркам, які робить разом з дружиною Анею Стасенко», – пише видання.

Deadline називає «Порцелянову війну» «мистецьким тріумфом» та віздначає операторську майстерність Андрія Стефанова, анімацію та музику гурту «ДахаБраха».

10 найкращих документальних фільмів 2024 року за версією Deadline: