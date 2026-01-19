Стрічка була знята на плівку, яка виробляється у Шостці, місті, що перебуває під постійними обстрілами

Марина Ер Горбач, українська режисерка та сценаристка, володарка нагороди за найкращу режисуру фестивалю «Санденс», показала перші кадри свого нового фільму «Ротація». Стрічка була знята у рамках гранту The Displacement Film Fund від дворазової лауреатки премії «Оскар», акторки Кейт Бланшетт.



Фільм став частиною проєкту, де взяли участь пʼять режисерів та режисерок. Марина Ер Горбач («Клондайк») – єдина українка. Вперше проєкт презентували на пресконференції Каннського кінофестивалю у 2025 році.



«Я була дуже зворушена короткометражними фільмами кожного з цих режисерів ‒ це прекрасні, важливі та яскраві історії, які розповідають про часто неочікувані переживання вимушеного переселення», – каже Кейт Бланшетт.

На прес=конференції у Каннах

«Ротація» Марини Ер Горбач ‒ це ритуал терапевтичного гіпнозу, який проходить молода українка. Змінивши цивільне життя на військову службу, вона шукає опору в новій реальності.



«Це була весна 2025 року. Вечір п’ятниці. Того дня я написала свої заплановані дві сторінки тексту, півтори години пройшла пішки, прийшла додому, сіла на диван і боялася відкрити телефон. Бо з 2022 року мене не залишає відчуття: мій емоційний об’єм ‒ як дротовий модем порівняно з тим, чого вимагає нова реальність. Того вечора мені подзвонили з пропозицією від Кейт Бланшетт. Разом із партнерами вона започатковує фонд Displacement і запрошує мене взяти участь у цьому проєкті. Єдине, що від мене вимагалося, - готовність зробити короткий метр на тему Displacement як особисту рефлексію і встигнути завершити фільм до кінця січня, щоб премʼєра відбулася в межах Роттердамського кінофестивалю, партнера цієї ініціативи. Одразу я точно знала, що хочу робити цей проєкт в Україні. І що піду за темою Displacement / Переміщення як зсувом у самій нормальності й реальності», – розповідає режисерка.



Стрічка була знята на плівку Svema, яка виробляється й зберігається в місті Шостка, місті, що перебуває під постійними обстрілами російською авіацією. Оператором-постановником став Святослав Булаковський, продюсером – М. Багадир Ер («Клондайк»). Ролі виконали акторка, репортерка-відеографка в зоні бойових дій Надія Карпова та актор Олександр Піскунов («І будуть люди», «Уроки толерантності», «Обмежено придатні»).



Світова премʼєра фільму «Ротація» відбудеться в рамках альманаху на Роттердамському міжнародному кінофестивалі (IFFR 2026), що відбудеться з 29 січня до 8 лютого у Нідерландах. Українська премʼєра планується у 2026 році. Серед п’яти режисерів, що взяли участь у проєкті є й Мохаммед Расулоф, що є одним із найвідоміших іранських режисерів, що має чимало нагород на фестивалях, проте його фільми були заборонені в Ірані. Його картина «Насіння священного інжиру» у 2024 році брала участь у Каннському кінофестивалі та була претендентом на «Оскар».

Кейт Бланшетт активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Як продюсерка та оповідачка, вона працювала над документальним фільмом Ukraine: Life Under Attack про харківʼян, а також займається волонтерською діяльністю як Посол доброї волі ООН.

Марина Ер Горбач, українська режисерка, чий фільм «Клондайк» про родину, яка опинилася в епіцентрі подій збиття літака MH17, відзначили призом екуменічного журі секції «Панорама» на 72-му Берлінському міжнародному кінофестивалі та нагородою за найкращу режисуру на кінофестивалі «Санденс». Український Оскарівський Комітет обрав її стрічку офіційним представником від України на премію «Оскар 2023» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».