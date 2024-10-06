Успіх оригінального фільму 2001 року сприяв карє'єрі Енн Геттевей

Студія Disney оголосина про те, що зйомки фільму «Щоденники принцеси 3» розпочнуться у 2025 році. Режисеркою нової картини стане Аделі Лім, яка написала сценарій до диснеївського мультфільму 2021 року «Райя та останній дракон», повідомляє Deadline.

«Я є відданою фанаткою перших частин "Щоденників принцеси", почуваюся щасливою від можливості взяти участь у створенні третього фільму моєї улюбленої серії. Ми дуже хочемо якнайшвидше поділитися з глядачами нашим баченням жіночої сили, радості та наставництва», –йдеться у заяві Аделі Лім.

«Щоденники принцеси 3» буде другою режисерською роботою Аделі Лім. Її режисерським дебютом у 2023 році стала комедія Joy Ride. Аделі Лім також відома як сценаристка гітового фільму «Шалено заможні азіати».

Енн Геттевей, чиїй кар'єрі сприяв успіх оригінального фільму 2001 року та його сіквела 2004 року, імовірно повернеться у третій частині. Наразі участь інших акторів, зокрема Джулі Ендрюс, не підтверджена.