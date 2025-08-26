Фільм «Той, що біжить по лезу 2049» вийшов у 2017 році

Фільм «Той, що біжить по лезу 2049» отримає продовження як серіал. Про це пише Hypebeast.

У серіалі події відбуватимуться через 50 років після подій фільму. Історія антиутопічного майбутнього продовжиться. Тепер у нього співіснуватимуть репліканти та люди. Серіал вийде на платформі Prime Video у 2026 році.

Наразі відомо, що акторського складу приєдналася Мішель Єо, Гантер Шафер, Льюїс Гріббен, Том Берк, Деметрі Аболд, Деніел Рігбі та інші. Виконавчим продюсером серіалу стане Рідлі Скотт, а шоураннеркою – Сілка Луїза.

Офіційний сюжет тримають у таємниці, але очікується, що серіал заглибиться в таємниці всесвіту «Того, хто біжить по лезу», з новим персонажами та свіжим поглядом на 2099 рік.

Фільм «Той, хто біжить по лезу 2049» вийшов у 2017 році. Це сиквел науково-фантастичної стрічки «Той, хто біжить по лезу» 1982 року, знятого за оповіданням Філіпа Діка. Головну роль у фільмі зіграв Раян Ґослінґ.