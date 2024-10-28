Третій фільм франшизи «Веном» у перший вікенд прокату зібрав у США 51 млн доларів. Така сума є значно меншою, ніж та, на яку сподівались автори картини.

Два попередні фільми трилогії дебютували з 80 млн та 90 млн доларів відповідно (причому другий вийшов у розпал пандемії), повідоляє ITC.

Проте касу «Веном: Останній танець» врятували закордонні ринки, які принесли 124 млн доларів до загальних касових зборів, які тепер сягають 175 млн доларів.

Виробництво стрічки обійшлось у 120 млн доларів (без урахування витрат на маркетинг), що набагато менше, ніж в інших цьогорічних супергеройських фільмів, зокрема третього «Дедпула» та сиквела «Джокера», які коштували по 200 млн кожен.

Щодо глобальних зборів попередників, то перший «Веном» заробив 856 млн доларів за весь час прокату, а «Карнаж» – 500 млн.

Фантастичний бойовик та трилер «Веном: Останній танець» є третім фільмом про персонажа з коміксів. Події фільмів розгортаються у кіновсесвіті Людини Павука від Sony. Про появу третього фільму було відомо одразу після виходу першої частини. Зйомки розпочалися влітку 2023 року у Іспанії. До виконання головної ролі повернувся британський актор Том Гарді, також він став співавтором сценарію. Його гонорар за участь у цьому фільмі складає 20 млн доларів.

Журналіст-розслідувач Едді Брок (Том Гарді) сам того не бажаючи став єдиним на Землі носієм інопланетної форми життя. У ньому живе Веном – симбіот, який потребує для себе живого носія-людину. Симбіоти давно вже шукають планету, на якій змогли б заволодіти тілами її мешканців та зрештою поглинути їх. Едді та Веном знаходять спільну мову та йдуть на компроміси, аби співіснувати. Настає час, коли Едді для людей, а Веном для своєї раси стають чужинцями. Разом вони тікатимуть від усіх, хто хоче їх знайти.

Примітно, що глядачі на CinemaScore поставили фільму «B-» (найнижча оцінка для трилогії).