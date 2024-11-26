Фільм є адаптацією однойменного мюзиклу

Фільм режисера Джона М. Чу («Шалено багаті азіати») «Wicked: Чародійка» дебютував у прокаті з рекордною сумою у понад 160 млн доларів. Фільм є адаптацією однойменного мюзиклу, який сам по собі є адаптацією однойменного роману Грегорі Магвайра, що є приквелом до «Чарівника країни Оз».



Твір розповідає про ранні роки Ельфаби (Синтія Еріво), майбутньої Злої Відьми Заходу та Глінди (Аріана Гранде-Бутера). Зеленошкіра дівчина Ельфаба вступає на навчання до університету Шиз. Її сусідкою по кімнаті стає тендітна Глінда. Різні за вдачею дівчата швидко знаходять спільну мову. На їхню дружбу чекають випробування, тож характер кожної проявиться повною мірою. Фільм вийшов через 21 рік після бродвейської прем’єри оригінального шоу.



За перший вікенд прокату «Wicked: Чародійка» здобув 164,2 млн доларів. У США фільм зібрав 114 млн доларів, а у світі – 50,2 млн доларів. Бюджет фільму складає 150 млн доларів. Тож для окупності картині необхідно зібрати ще 290 млн доларів, що явно не стане для фільму проблемою.



Картина стала лідеркою серед усіх бродвейських адаптацій та обігнала «Знедолених», які тримали першість з 2012 року з прем’єрними зборами першого вікенду у 103 млн доларів.



Єдиними кіномюзиклами, які дебютували на такому рівні, є «Король Лев» 2019 року та «Красуня і Чудовисько» 2018 року, обидва з яких у підсумку зібрали понад 1 млрд доларів.



Цікаво, що серед найкасовіших фільмів 2024 року «Wicked: Чародійка» є єдиним фільмом, який не є сиквелом. Першість у топі утримують «Думками навиворіт 2», «Дедпул і Росомаха» та «Гидкий я 4».



Продовження «Wicked: Чародійка» очікується у листопаді 2025 року.