Фільм з проєкту «Культура vs війна» про Костянтина та Владу Ліберових став найкращим закордонним документальним фільмом на фестивалі у Лос-Анджелесі.

Фільм «Культура vs війна: Костянтин та Влада Ліберови» отримав нагороду на щорічному міжнародному фестивалі «Synergy Film Festival», де були представлені документальні фільми з усього світу.

Загалом документальні короткометражні фільми проєкту «Культура vs війна» здобули 32 нагороди та відзнаки у 16 країнах світу, зокрема в Австралії, Великій Британії, Ірландії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Німеччині, Південній Кореї, Польщі, Словаччині, США, Туреччині, Франції, Чилі, Швеції та Японії. Серед фестивалів, що відзначили стрічки проєкту: Korea International Short Film Festival, Milan Filmmaker Awards, Dublin Movie Awards, Sweden Film Awards, Cene Paris Film Festival, Los Angeles Movie & Music video Awards, European Cinema & Screenplay Festival та інші.

Режисером проєкту є Кадім Тарасов, оператор Юрій Грузінов. Проєкт складається з 7 документальних фільмів. Їх героями, окрім Ліберових, стали Сергій Жадан, гурт «Антитіла», оператор Сергій Михальчук, режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв та інші.