Є фільми, які залишають по собі слід у серці надовго. Стрічки про людей, які живуть на межі між життям і смертю, вчать нас цінувати кожен день, кожну мить, кожен подих. Це історії про кохання, прийняття, прощення і мужність.

ZAXID.NET пропонує добірку найсильніших фільмів про смертельно хворих, які змушують переосмислити власне життя.

«Життя за рік»

Life in a Year, (2020)

Дерін дізнався, що його дівчина – смертельно хвора. Рак на останній стадії виявився невиліковним, і шансу на порятунок після хіміотерапії і приймання таблеток вже не залишилося. Закоханий Дерін не міг повірити в те, що через рік він втратить кохану, з якою був готовий провести життя, а сама дівчина шокована, що її розплановане майбутнє ніколи не настане. Однак за цей рік Дерін покаже дівчині найбільш яскраві моменти її життя.

«Небеса зачекають»

Gott, du kannst ein Arsch sein! (2020)

Штеффі – випускниця середньої школи, яка після школи планує стажуватися у поліції. Однак перед цим разом із класом та коханим Фабі вони їдуть до Парижа. У цей час дівчині діагностують смертельну хворобу, тому поїздку до Франції доведеться скасувати. Однак Штеффі відчайдушно хоче провести час з Фабі в Парижі й вирішує відмовитися від лікування, викрасти автомобіль і поїхати в захопливу подорож.

«За крок один від одного» («За пʼять кроків до кохання»)

Five Feet Apart (2019)

Двоє головних героїв страждають на муковісцидоз, який диктує жорстку умову: щоб уникнути обміну патогенною флорою, яка здатна знищити пересаджені їм донорські легені, закохані повинні перебувати не ближче метра один від одного, їм не можна навіть торкатися один одного. Але справжнє кохання не знає кордонів, і чим сильніші почуття, тим більша спокуса порушити правила.

«Весь цей світ»

Everything, Everything (2017)

17-річна дівчина Медлін Віттієр має рідкісну хворобу, через яку вона змушена цілодобово залишатися вдома з фільтрованим повітрям. Усе її життя – це книги, її мама та медсестра Карла. Одного дня поруч із нею оселяється новий сусід Оллі Брайт. З часом молоді люди знайомляться через електронні листи. Чим більше вони пізнають один одного, тим глибше закохуються. Оллі змушує Медді зрозуміти, що вона насправді не живе, а існує, і з цього починаються пригоди її нового життя.

«Винні зірки»

The Fault in Our Stars (2014)

16-річна Гейзел Грейс Ланкастер повільно вмирає від раку щитоподібної залози, який поширився на легені. Дівчину утримують в світі живих лише експериментальні ліки, які допомагають їй довше, ніж більшості пацієнтів. За наполяганням матері Гейзел відвідує групу підтримки для онкохворих, де вона знайомиться з 18-річним Оґастусом Вотерсом, який втратив ногу і перспективи на баскетбольну карʼєру в боротьбі з остеосаркомою. Підлітки одразу ж починають загравати одне з одним, і незабаром вони стають найкращими друзями, а зрештою і закохуються.

«Друзі назавжди»

Our Friend (2019)

Журналіст Метт опиняється віч-на-віч із бідою, коли у його дружини діагностують рак. Для Метта всі дні зливаються в суцільну чорну смугу – і в цей похмурий період руку допомоги простягає його давній друг Дейн. Він вирішує пожити пару тижнів з ними, щоб взяти на себе частину обовʼязків. Але цей період затягується на місяці, в той час як він поступово стає частиною сімʼї друга.