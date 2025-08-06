У прокат виходить сиквел фільму «Шалена п'ятниця», де свого часу зіграли Джеймі Лі Кертіс та Ліндсі Логан. Вони знову повернуться до своїх ролей уже 7 серпня. Їхні героїні Тесс та Анна дуже дивуються, коли з ними повторюватимуться події двадцятирічної давнини. А поки ми хочемо нагадати, у яких ще картинах герої мінялись тілами або раптово ставали дорослими (чи навпаки). Частіше такі історії є комедіями, але ми знайшли і трохи жахливого.

«Шалена п'ятниця»

Freaky Friday, 2003, на головному фото

У сім'ї Коулман чимало проблем. Тесс та підлітка Анна зовсім не розуміють одна одну. Якось вони вирушають до китайського ресторану, де отримують печиво з передбаченням. А наступного ранку героїні міняються тілами. Але життя йде далі і ставить перед Тесс та Анною свої завдання. Тому кожна з них має вжитися у роль і діяти, не підставляючи іншу.

В основу сюжету лягла книга Мері Роджерс «Химерна п'ятниця». Цікаво, що вона екранізувалася вже чотири рази. Перший фільм вийшов ще 1976 року, в ньому знялася юна Джоді Фостер. Далі були три ремейки цієї картини від компанії Disney. Другим із них якраз стала «Чумова п'ятниця» з Джеймі Лі Кертіс та Ліндсі Логан. Саме ця версія стала найпопулярнішою.

«Великий»

Big, 1988

Цей фільм якраз не про обмін тілами, а про раптове дорослішання. Джош Баскін – підліток, який відчайдушно хоче бути дорослим. У парку атракціонів він знаходить машину пророцтв та загадує механічному чарівнику бажання. Наступного ранку хлопчик прокидається у тілі 30-річного дорослого. Що з цим робити, Джош не розуміє, але поступово знаходить плюси у новій для себе ролі. Головну роль у фільмі виконує Том Генкс.

«Їх поміняли тілами»

Dating the Enemy, 1996

Журналістка Теш та телеведучий Бретт знайомляться у День усіх закоханих. Між ними немає нічого спільного, але молоді люди починають відчувати один до одного найніжніші почуття. Однак через певний час стосунки псуються: Бретт став знаменитим і сильно змінився. Тоді Теш бажає лише одного: щоб коханий побув у її тілі й зрозумів, як це – бути поруч із ним. І наступного ранку бажання дівчини здійснюється.

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«Без обличчя»

Face/Off, 1997

Агент ФБР Шон Арчер переслідує небезпечного злочинця Кастора Троя. Одного дня Арчер заганяє злочинця у кому. Щоб розкрити злочин, Шон іде на відчайдушний крок: міняється зі своїм ворогом обличчями. Раптом Кастор виходить із коми. І тепер хоче помститися тому, хто порушив його плани.

Головні ролі у фільмі виконали Джон Траволта та Ніколас Кейдж. Перед акторами стояло непросте завдання: зіграти колегу так, щоб глядач повірив у пересадку облич. Для того, щоб запозичити манери один одного, Траволта та Кейдж провели разом два тижні перед зйомками.

«З 13 у 30»

13 Going on 30, 2004

Понад усе Дженна Рінк хоче стати дорослою та крутою. У вкрай невдалий 13-й день народження дівчинка загадує бажання, яке чудовим чином виконується: Дженна прокидається дорослою та успішною жінкою. Тільки ось замість радості вона відчуває жах, бо не розуміє, що з усім цим робити. Вона шукає свого найкращого друга Метта, щоб виплутатися з цієї історії. У головних ролях знялися Дженніфер Гарнер та Марк Руффало.

«Батькові знову 17»

17 Again, 2009

Фільм також розповідає не про обмін тілами, а про зміну фізичного вигляду головного персонажа, як у стрічці «З 13 у 30». Тільки зміни тут відбуваються у зворотний бік: дорослий чоловік різко стає підлітком. Майк О’Донелл зовсім незадоволений тим, як склалося його життя. У 17 років у нього був статус зірки баскетбольної команди, кохана дівчина та шанс отримати стипендію на навчання. Через 20 років він – розлучений та звільнений невдаха. Але життя дає йому другий шанс: тепер він знову 17-річний юнак. Майк прагне надолужити втрачене.

Головні ролі виконали Меттью Перрі та зовсім ще юний Зак Ефрон.

«Хочу як ти»

The Change-Up, 2011

Друзі дитинства зовсім не схожі один на одного. Дейв – успішний адвокат і зразковий сім'янин, а Мітч ‒ нероба та затятий холостяк. Якось друзі зустрічаються, напиваються, а до кінця вечора кажуть один одному, що хочуть помінятися життям. Наступного дня їхні бажання здійснюються: тепер Мітч повинен вести справи та допомагати дружині з дітьми, а Дейв може розслабитися та отримувати задоволення від випадкових зв'язків. Головні ролі зіграли Раян Рейнольдс та Джейсон Бейтман.

«Ключ від усіх дверей»

The Skeleton Key, 2005

Помічниця госпісу Керолайн Елліс (Кейт Гадсон) влаштовується на роботу доглядальницею паралізованого та німого старого Бена Деверо (Джон Герт). Його дружина Вайолет (Джина Роулендс) дає їй ключ, який відчиняє всі двері в 30-кімнатному будинку. Проте невдовзі Керолайн виявляє, що одну кімнату на горищі вона відкрити не може. Тим часом Бен Деверо попри свій стан намагається втекти з будинку. Намагаючись зрозуміти, що коїться в цьому домі Керолайн потрапляє в пастку, адже в тілах Вайолет і Бена – давно вже не вони самі.

«Пастка»

Get Out, 2017

Стрічка розповідає про темношкірого чоловіка Кріса, що приїхав у гості до батьків своєї дівчини. Родина виглядає доброзичливою, проте в їхньому маєтку Кріс дедалі більше почувається, як у пастці. Всі, кого він там зустрічає, приховують якусь таємницю і проявляють дивний інтерес до Кріса. Точніше – до його тіла, адже батько дівчини Кріса багато років тому винайшов спосіб продовжити молодість.