30 липня голлівудському режисеру Крістоферу Нолану виповнюється 55 років. У фільмографії режисера ціла низка різнопланових фільмів, які були відзначені найвищими нагородами. Зараз він працює над ще одним фільмом, який також може стати культовим – «Одіссея», – адже квитки на прем’єру розкуплені за рік до події.

ZAXID.NET пропонує добірку кіно Нолана, яке точно має побачити кожен.

«Дюнкерк» (2017)

Фільм оповідає про одну зі стратегічних подій Другої світової війни – Дюнкеркської операції. Тоді французи, британці та бельгійці опинилися в німецькій блокаді. Попереду – ворог, позаду – море. Кільце противника звужувалося, і британський флот отримав наказ евакуювати війська. Одночасно уряд Великої Британії звертається до всіх власників кораблів і човнів з проханням про допомогу. За попередніми підрахунками, врятувати можна було близько 45 тисяч солдатів, однак у такий спосіб вдалось урятувати 340 тисяч військових. Зйомки відбувалися на тому ж місці, що і в реальній історії.

«Інтерстеллар» (2014)

Події фільму відбуваються у недалекому майбутньому, коли людям доводиться зіштовхнутися з жахливою проблемою – нестачею їжі через бурі і неврожай. У різних країнах уряд намагається якось вирішити ситуацію, однак безрезультатно. Вчені роблять висновок, що люди не зможуть вижити на жодній із планет Чумацького Шляху. Однак вони виявляють невідому «нору», через яку можна проникнути в іншу галактику. Щоб врятувати людство, потрібно ґрунтовно вивчити життя в невідомій галактиці. Цю місію виконує колишній льотчик-випробувач NASA Купер, якого грає Меттью Макконагі.

«Оппенгеймер» (2023)

Це історія про геніального вченого Роберта Оппенгеймера, який винайшов атомну бомбу в США. У фільмі Ноллана його втілює ірландський актор Кіліан Мерфі. Увесь фільм побудований на біографії вченого і його внутрішніх переживаннях через сумнівний винахід, який мав би зупинити війну, однак породив смертельну зброю, що здатна знищувати цілі міста.

«Темний лицар» (2008)

Супергеройський трилер із Крістіаном Бейлом і Гітом Леджером у головних ролях. У цьому фільмі Бетмен продовжує війну зі злочинним світом Готема. Втім у героя з’явився новий ворог – розумний, хитрий, геніальний злочинець на ім’я Джокер. Їхнє протистояння визначить долю цілого міста.

«Тенет» (2020)

Науково-фантастичний бойовик-трилер, що розповідає про секретного агента, який вчиться управляти потоком часу, щоб запобігти нападу з майбутнього, який загрожує знищити сьогодення. «Тенет» – це кодове слово таємної організації, покликаної запобігти світовій катастрофі. Ця загроза не має аналогів у минулому: вона прийшла з майбутнього. У наші дні з’являється зброя, що ґрунтується на складній технології інверсії, яка дозволяє предметам переміщатися назад у часі.