Стосунки – це не завжди про романтику і взаєморозуміння. Часом велике кохання призводить до великих трагедій, до яких ведуть системні токсичні взаємини між парою. ZAXID.NET пропонує добірку фільмів про токсичні стосунки, в яких герої руйнують самих себе.

«Вічне сяйво чистого розуму» (2004)

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Джоел – мрійливий меланхолік, який одного дня зустрічає Клементину – імпульсивну дівчину з зеленим волоссям. Між ними виникає близькість, вони йдуть на побачення, де лежать на кризі замерзлої річки й дивляться на темне зоряне небо. Після цього Джоел знову зустрічає Клементину, однак вона не впізнає його. З’ясувалося, що дівчина звернулась у клініку і видалила всі спогади про нього. Згодом і сам Джоел стирає спогади, однак доля зводить їх із Клементиною знову і знову, хоча разом їм бути не судилося.

«Буремний перевал» (2026)

Wuthering Heights

Є декілька екранізацій відомого роману Емілі Бронте, про які ZAXID.NET уже розповідав. Утім саме ця екранізація суттєво відрізняється від оригінального сюжету та насамперед концентрується здебільшого на руйнівних стосунках між Кетрін і Гіткліффом. Токсичні стосунки супроводжують їх упродовж життя, зрештою герої знаходять спокій лише у смерті.

Екранізація роману Емілі Бронте з Джейкобом Елорді та Марго Роббі в головних ролях стартувала з 76,8 млн доларів у світовому прокаті. У Північній Америці фільм зібрав 34,8 млн доларів у 3682 кінотеатрах, ставши найуспішнішою прем’єрою року.

«Загублена» (2014)

Gone Girl

Нік і Емі Данн готуються відсвяткувати п’яту річницю весілля. Повернувшись додому, Нік виявляє, що його дружина зникла. Спочатку родичі і друзі співчувають Ніку, але поступово стають відомі факти, які змушують задуматися про його причетність до цієї події. У пари було багато сварок через фінансові труднощі, вимушений переїзд, а також зради чоловіка.