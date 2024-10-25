Поки у Львові триває чимало виставок скульптури, нагадаємо, як цей вид мистецтва висвітлювався у кіно. Ось лише шість добрих фільмів про п’ятьох видатних скульпторів різних часів.

«Челліні: Злочинне життя»

Una vita scellerata, 1990, режисер Джакомо Баттіато

Фільм розповідає про Бенвенуто Челліні, видатного флорентійського ювеліра та скульптора XVI століття, чиє життя було наповнене видатними звершеннями, пригодами та злочинами. У роки своєї творчої зрілості він перебуває на службі у герцога Козімо I Медічі зі своєю вірною служницею-коханкою Фіоре і працює над виливком із бронзи статуї Персея. Спогади переносять чоловіка в роки безтурботної юності, коли він, сповнений сил і нових ідей, жив і працював у Римі при дворі Папи Климента VII. Саме з цього моменту Челліні виявляє талант вправного воїна при обороні Риму від загарбників і демонструє свій авантюрний характер, який залучає його до безлічі пригод.

У фільмі знімались Вадек Станчак, Бен Кінгслі, Макс фон Сюдов, Бернар-П'єр Доннадьє, Софі Ворд та інші.

«Роден»

Rodin, 2017, режисер Жак Дуайон

1880 року в Парижі 40-річний скульптор Огюст Роден отримав визнання французької держави, яка доручила йому виконати скульптурний портал «Брама пекла». Взявшись за відповідальне завдання, він відточує майстерність, працюючи з натурою та виставляє на загальний огляд «Поцілунок» та «Мислитель». Чоловік закохується у свою талановиту ученицю Каміллу Клодель, яка стала його музою.

Фільм брав участь в сосновному конкурсі Каннського кінофестивалю. У фільмі знімались Венсан Ліндон, Ізіа Іжлен, Северін Канеел, Бернар Верле, Андерс Данієлсен Льє та інші.

«Камілла Клодель»

Camille Claudel, 1988, режисер Брюно Нюйттен

Фільм «Роден» хіба найвпертіші кіномани назвуть захоплюючим, а от фільм про його ученицю мав неабиякий успіх.

Доля обдарувала Каміллу талантом, розумом та красою. У 19 років вона стала ученицею та коханою великого Родена. Але розплатою за недовге щастя стали нещастя, які мала пережити ця непересічна жінка.

У фільмі знімались Ізабель Аджані, Жерар Депардьє, Мадлен Робінсон, Лоран Гревіль, Даніель Лебрюн та інші.

«Камілла Клодель 1915»

Camille Claudel 1915, режисер Брюно Дюмон, на головному фото

Фільм Брюно Дюмона, похмурий та жорстокий, не розповідає про Каміллу Клодель як про видатну скульпторку.

Сім'я Камілли, впевнена, що вона втрачає розум і тому відправляють жінку до психіатричної лікарні. Тут, серед божевільних, серед страху та жаху, головна героїня змушена проживати свої нудні однотонні дні. Вона одержима страхом за своє життя і переконана, що її коханий та вчитель Огюст Роден причетний до змови проти неї.

Фільм брав участь у Берлінале. Фантастична акторська робота Жюльєтт Бінош є однією із найпомітніших в її кар’єрі.

«Художник та натурниця»

El artista y la modelo, 2012, режисер Фернандо Труеба

Події картини розгортаються у Франції у 1943 році навколо відомого скульптора на ім'я Марк Крос, який створив чимало шедеврів у молоді роки, проте тепер остаточно розчарувався у світі та втратив якийсь інтерес до творчості. Якось, гуляючи зі своєю коханою дружиною, головний герой знайомиться з прекрасною дівчиною, яка залишилася без дому. Марк запрошує її зупинитися у себе, і, надихнувшись її красою, просить дівчину стати його моделлю, щоб створити свій останній твір.

У фільмі знімались Жан Рошфор, Аїда Фольч, Клаудія Кардинале, Чус Лампреаве та інші.

«Фінальний портрет»

Final Portrait, 2017, режисер Стенлі Туччі

Британська біографічна драма з елементами іронічної комедії заснована на реальній історії, яка трапилася зі старим скульптором Альберто Джакометті та критиком Джеймсом Лордом.

Події розгортаються в Парижі на початку 1960-х. Американський арт-критик Джеймс Лорд знайомиться зі знаменитим скульптором Альберто Джакометті, а невдовзі вони стають друзями. Літній метр пропонує Лорду намалювати його портрет. Він обіцяє, що Джеймсу доведеться позувати всього кілька годин. Критик охоче погоджується. Він сподівається, що робота буде закінчена до його майбутнього відльоту в Америку. Однак художник виявляється невротичним перфекціоністом. Джакометті знову і знову малює Лорда і щоразу викидає або зафарбовує полотно, так як прагне до недосяжного ідеалу. Крім того, метр постійно відволікається на пристрасний роман з повією. Попри те, що час затягується, обоє насолоджуються розмовами про мистецтво.

Головні ролі зіграли Джефрі Раш, Армі Гаммер та Клеманс Поезі.