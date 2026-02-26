Історії про втечу з ув’язнення не втрачають популярності серед глядачів у всьому світі. Напружені сюжети, психологічна глибина та елементи трилера роблять такі стрічки стабільними хітами переглядів. ZAXID.NET пропонує добірку захопливих фільмів із найнесподіванішими способами і спробами втекти з ув’язнення.

«Втеча з Шоушенка» (1994)

The Shawshank Redemption

Події у фільмі відбуваються у 1947 році, за часів, коли в США процвітають розбої, вбивства і грабежі. У штаті Мен розглядають справу Енді Дюфрейна, який був на посаді віцепрезидента одного з великих банків. Його звинувачують у тяжкому злочині – жорстокому вбивстві дружини та її коханця. Чоловік до останнього заперечує свою провину, однак суд ухвалює рішення ув’язнити його, адже всі докази проти Енді. Він отримує довічне ув’язнення в одній з найстрашніших в’язниць того часу – Шоушенку.

«Втеча з Алькатрасу» (1979)

Escape From Alcatraz

Грабіжник-рецидивіст Френк Морріс потрапляє у в’язницю суворого режиму Алькатрас. Раніше він уже тікав з кількох в’язниць, проте начальник Алькатрасу вважає, що втеча звідси неможлива, адже раніше це нікому не вдавалося. Однак Морріс так не думає. Знайшовши спільників і розробивши план, Френк розпочинає ретельну підготовку до втечі.

«План втечі» (2013)

Escape Plan

Рей Бреслін – інженер і фахівець у питаннях безпеки вʼязниць. Проте його помилково звинувачують і увʼязнюють у спроєктовану ним же в’язницю. Тепер він має втекти і знайти того, хто його підставив.

«Втеча з Преторії» (2020)

Escape from Pretoria

Фільм заснований на реальних подіях, які викладені у книзі учасника тих подій Тіма Дженкіна. У 1979 році в ПАР діє режим апартеїду. Двоє білих південноафриканців, Тім Дженкін та Стівен Лі, за розповсюдження агітаційних брошур потрапляють за ґрати. Вони опиняються у Центральній вʼязниці Преторії, проте вони переконані у своїй правоті та не бажають залишатися в тюрмі, тому планують втечу.

«Метелик» (2017)

Papillon

Анрі Шаррʼєра звинуватили у вбивстві, хоча сам герой стверджував, що всю ніч провів у компанії дівчини. Суд визнав його винним і призначив довічне увʼязнення. У Анрі була репутація злочинця і прізвисько «Метелик», зокрема й через те, що він міг вибиратися з різних ситуацій. Цього разу він почав планувати втечу з перших хвилин затримання. Масштабна операція вимагала знайомства з іншими вʼязнями. Таким був Луї Дега, з яким Анрі поступово почав дружити. Разом з іншими увʼязненими їх відправляють до Французької Гвіани. Тут ще суворіші правила, а втекти ще не вдавалося нікому.