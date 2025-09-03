Тема стосунків на відстані завжди посідала особливе місце в кінематографі, який часто їх романтизує. ZAXID.NET пропонує добірку фільмів, які повертають віру у справжнє кохання, попри відстань і обставини.

«Спокута» (2007)

Atonement

Дія фільму відбувається у 1930-х роках у Англії. Старша донька аристократичної сім’ї Сесилія закохана в сина дворецького Роберта. Однак їхні взаємні почуття руйнує молодша сестра Сесилії, яка бачить цей роман по-своєму та вигадує брехливий план, аби розлучити закоханих. Згодом Роберт іде служити, а Сесилія стає медсестрою та чекає коханого з війни.

«Любий Джон» (2010)

Dear John

Закохана пара Джон і Савана стикаються зі стосунками на відстані, адже хлопець – солдат і через теракт 11 вересня змушений відправитись у зону бойових дій. Однак вони підтримують стосунки завдяки листам. Джон обіцяє повернутися і одружитися, але час йде, а Джон не повертається. Листи від Савани стають все більш холодними, а їх кількість – все меншою.

«Вам лист» (1998)

You've Got Mail

Кетлін Келлі успадкувала книжкову крамницю від матері. Неподалік Джо Фокс відкриває новий магазин з книгами, що може спричинити банкрутство її крамниці. Сусіди починають ворогувати, хоча вони листуються в інтернеті, відкриваючи все більше одне про одного.

«Пурпурові серця» (2022)

Purple Hearts

Талановита музикантка погоджується на шлюб із розрахунку з морським піхотинцем. Але несподівана трагедія перетворює вдавані почуття на справжні. Втім їхнє кохання має пройти перевірку відстанню.

«Дружина мандрівника в часі» (2009)

The Time traveler's Wife

Фільм оповідає про молоду пару. Генрі через складне генетичне захворювання вміє переміщатися в часі. Свої здібності він не може контролювати, вони проявляються самі, як і їх наслідки.