25 серпня американській акторці та моделі Блейк Лайвлі виповнюється 38 років. Хоч в останній рік вона більше відома через скандал із партнером за фільмом «Покинь, якщо кохаєш» Джастіном Белдоні, за свою акторську кар’єру вона встигла зіграти велику кількість різнопланових ролей.

Найбільш відомою Блейк Лайвлі залишається за роллю Серени ван дер Вудсен у серіалі «Пліткарка», ZAXID.NET пропонує добірку п’яти фільмів, які допоможуть глядачам розкрити акторку із незвичних ракурсів.

«Вік Аделайн» (2015)

The Age of Adaline

Аделайн Боуман (Блейк Лайвлі) народилася у 1908 році. Одного зимового вечора вона потрапила в автокатастрофу, у розбите авто влучила блискавка, після чого Аделайн перестала старіти. Навіки 29-річна Аделайн пережила однолітків і епоху, а її дочка Флемінг, яка звикла бачити маму вічно молодою, постаріла. Через багато років вона зустрічається з Еллісом Джонсом – чоловіком, любов якого варта вічної молодості.

«Проста послуга» (2018)

A Simple Favor

Стефані – молода вдова, що веде позитивний відеоблог для домогосподарок та всі сили віддає вихованню маленького сина. Якось вона знайомиться з Емілі (Блейк Лайвлі) – матірʼю хлопчика, з яким дружить її син у школі. Вони стають подругами. Стефані захоплюється цікавим життям Емілі та із задоволенням допомагає їй з домашніми справами. Проте одного разу нова подруга просить Стефані забрати дітей зі школи, а сама безслідно зникає.

«Світське життя» (2016)

Café Society

Фільм розповідає про хлопця Боббі, який в 1930-х приїжджає до Голлівуду в надії знайти роботу в кіноіндустрії, але натомість занурюється в бурхливе життя місцевої богеми, яка проводить час в модних кафе і нічних клубах. Блейк Лайвлі зіграла розлучену Вероніку Гаєс, із якою невдовзі одружується головний герой.

«Мілина» (2016)

The Shallows

Серфінгистка Ненсі Адамс (Блейк Лайвлі) приїжджає до Мексики на дикий пляж, де колись каталася її покійна мати. Там вона зустрічає двох місцевих серферів, з якими катається декілька годин. Невдовзі Ненсі знаходить тушу кита і пливе назад до берега, але її збиває велика акула і кусає за стегно. Ненсі вдається забратися на тушу кита, але акула змушує дівчину перебратися на маленький острівець рифу, де вона проводить ніч. Люди, які намагаються їй допомогти, гинуть від укусу акули, тож Ненсі намагається самостійно вибратись із пастки.

«Нью-Йорку, я люблю тебе» (2009)

New York, I Love You

Це кіноальманах із 11 новел, дія яких відбувається в Нью-Йорку. Кожну з новел зняли різні режисери. У фільмі зіграли найвідоміші американські актори, а в п’ятій новелі, сюжет якої нагадує молодіжну комедію, з’являється і Блейк Лайвлі, компанію якій склав актор Антон Єльчін.