Ліонель Мессі забив два голи в матчі

Збірна Аргентини в дуже драматичному матчі перемогла збірну Франції та стала чемпіоном світу з футболу.

До нинішнього матчу збірна Франції підходила у статусі поточного чемпіона світу, а збірна Аргентини – з шаленим бажанням перемогти. Для лідера аргентинців 35-річного Ліонеля Мессі це був останній шанс здобути найбільший трофей світового футболу – чи не єдиний, якого йому бракувало в колекції.

Бажання Аргентини до перемоги було настільки сильним, що в першому таймі французам не вдалося створити біля воріт суперника взагалі нічого. У середині тайму Анхель Ді Марія заробив для своєї збірної пенальті, який майстерно реалізував Мессі. На 36 хвилині Мессі віддав вдалий пас на Науеля Моліну, той в один дотик на Алексіса Мак Аллістера, який асистував Ді Марії – 2:0 на користь Аргентини.

Перший удар по воротах збірна Франції завдала в другому таймі: на 68 хвилині після кутового пробити головою намагався Рандаль Коло Муані. За кілька хвилин пробити намагався Кіліан Мбаппе, але теж дуже неточно.

На 80 хвилині він отримав ще один шанс: Ніколас Отаменді сфолив у штрафному проти Коло Муані – арбітр призначив пенальті у ворота аргентинців, який реалізував Мбаппе. Буквально через хвилину Мбаппе забив з гри і повернув матч до початку. Основний час так і завершився з рахунком 2:2.

В овертаймі дві команди виглядали досить рівно, і Мессі вдалося на 109 заштовхати м'яч у ворота Уго Льоріса. Проте на 118 хвилині Гонсало Монтьєль зіграв ліктем – і Мбаппе реалізував ще один пенальті. 3:3 та серія пенальті, у якій Аргентина перемагає 4:2.

Збірна Аргентини – одна з найтитулованіших світових футбольних збірних. Аргентинці тричі вигравали чемпіонат світу (крім 2022 року, у 1978 і 1986 роках), 14 разів ставали володарями Кубка Америки (зокрема, у 2021 році) і двічі вигравали олімпійський турнір (у 2004 і 2008 роках).

За кількістю перемог на чемпіонатах світу аргентинці тепер посідають третє місце. На першому – Бразилія, яка перемагала в турнірі 5 разів, на другому – Італія та Німеччина (по 4 перемоги), Франція – на 4 з двома перемогами.

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