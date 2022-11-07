Фінляндія не планує розміщувати на своїй території ядерну зброю після вступу до НАТО. Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, інформує Yle.

За його словами, наразі немає жодних ознак того, що хтось запропонує Фінляндії розмістити на її території ядерну зброю.

«Ядерна зброя є важливою частиною стримування НАТО. Однак вона є засобом профілактики, а не самоціллю», – повідомив глава Фінляндії.

Він також зазначив, що Україна має повне право захищати свою цілісність та законні кордони, і що російська армія не має жодного права перебувати на українській землі. Нііністьо наголосив, що Фінляндія готова допомагати Україні так довго, як це буде потрібно.

Раніше фінські ЗМІ писали, що в проекті закону про вступ до НАТО Фінляндія не планує передбачати жодних обмежень на розміщення військових баз чи ядерної зброї.

Натомість, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує змінювати свої ядерні позиції та розгортання.

Зараз Фінляндія та Швеція перебувають на завершальному етапі вступу та можуть стати повноправними членами НАТО до кінця року.

На сьогодні у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах та Туреччині розміщено близько 100 одиниць ядерної зброї США. Незалежні ядерні арсенали мають й інші члени НАТО – Велика Британія та Франція.

У Польщі раніше заявляли, що ведуть переговори з Вашингтоном щодо розміщення ядерної зброї на своїй території. Сполучені Штати цієї інформації не підтвердили.