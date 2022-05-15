Президент Фінляндії Саулі Нііністьо оголосив, що його країна офіційно подасть заявку на членство в НАТО. Про це повідомляє Sky News.

Рішення було ухвалено на спільному засіданні президента країни та урядового комітету із зовнішньої політики та політики безпеки.

За словами президента Фінляндії, вступ до НАТО максимізує безпеку країни. Президент Саулі Нііністе зробив офіційне оголошення про це фінською, шведською та англійською мовами.

Рішення обговорюватиметься у парламенті 15 травня. Очікується, що заявка буде подана вже наступного дня.

Після десятиліть нейтралітету, рішення Фінляндії про вступ до НАТО приймається на фоні російського вторгення до України.

Фінська прем'єрка Санна Марін заявила, що «Росія виявилася зовсім не тим сусідом, яким її вважали раніше». Разом з Фінляндією до НАТО планує вступити і Швеція.