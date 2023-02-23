Раніше Фінляндія не хотіла давати танки до вступу в НАТО

Фінляндія підтвердила, що передасть Україні три бойові танки Leopard 2, які увійдуть до 13-ї поставки військової допомоги. Хоч раніше країна не хотіла надавати Leopard через напруженість на кордоні з Росією, але у четвер, 23 лютого, міністр оборони країни повідомив, що рішення про передачу танків уже ухвалене. Окрім танків до нового пакету озброєння увійде техніка та боєприпаси вартістю понад 160 млн євро, проте точні дані щодо допомоги Фінляндія не озвучує заради безпеки вантажу.

Міністр оборони Фінляндії Мікко Савола також повідомив, що країна проведе навчання для українських військових на танках Leopard 2. Рішення про передачу трьох танків ухвалив президент Фінляндії Саулі Нііністьо. «Минув рік від початку російської атаки, а Україні все ще потрібна підтримка в оборонній боротьбі. Ми надсилаємо більше оборонних матеріалів і беремо участь у співпраці з Leopard разом із нашими партнерами», – зазначив Мікко Савола.

Три танки будуть частиною 13-го пакету військової допомоги від Фінляндії. Загальна вартість передачі становить понад 160 млн євро, а всі пакети допомоги, які передала Фінляндія, оцінюються в понад 750 млн євро. В уряді країни не зазначили, коли Фінляндія передасть танки – в міноборони країни пояснили це питанням безпеки. «З оперативних причин і для гарантування безпечної доставки допомоги, вміст поставки, спосіб доставки або графік допомоги не повідомляються більш детально», – повідомили в прес-служби міноборони Фінляндії.

Зазначимо, раніше Фінляндія та Швеція не хотіли передавати танки Leopard Україні до вступу в НАТО. Та вже в січні 2023 року президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив про можливість передачі танків, якщо інші країни ЄС також вирішать це зробити. Саулі Нііністьо пояснив, що країна не зможе надати багато танків Україні, бо вони використовуються для охорони кордону з Росією. Зараз Фінляндія має у своєму розпорядженні близько 200 танків Leopard 2.

Нагадаємо, у середу, 22 лютого Іспанія офіційно підтвердила передачу Україні шістьох відремонтованих танків Leopard. Країна передасть бойову техніку орієнтовно у березні-квітні, проте точних дат не озвучили. Прем'єрка Іспанії Маргарита Робертс зазначила, що кількість переданих танків може збільшитись, якщо цього вимагатимуть країни-союзники.