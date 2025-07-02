Hesburger наразі має сім закладів в Україні

Hesburger, найбільша мережа швидкого харчування у Фінляндії, планує відкрити щонайменше десять ресторанів на заході України протягом найближчих п’яти років. Інвестиції в розбудову мережі становитимуть 12 млн євро.

Про розвиток співпраці йшлося на зустрічі заступниці міністра аграрної політики Оксани Осьмачко з керівницею офіційного представництва фінського бізнесу в Україні East Office of Finnish Industries Янне Харджунпаа та CEO Hesburger Ukraine Вандою Заміцькою-Бергендейл, повідомило Міністерство агрополітики.

Бізнес не стоїть на місці та навіть в умовах війни модернізується. Так, девелопери у Львові все частіше мають чітку концепцію – від вигляду будинку до формату спільноти. Яскравий приклад – нові комплекси Big Ben, Hyde Park, Harry та Father від системного девелопера РІЕЛ, які відповідають на ключові запити міського життя.

Hesburger − фінська сімейна мережа швидкого харчування, заснована у 1966 році. Станом на 2025 рік має понад 480 ресторанів у дев’яти країнах. В Україні Hesburger має сім закладів у Києві та Київській області.

У березні 2025 року кампанія інвестувала 7,3 млн євро, відкривши під Києвом виробничо‑складський комплекс з виготовлення котлет та зберігання продукції. Потужність заводу становить до 6 тонн м’яса на добу, а очікуваний обсяг – обслуговування до 50 ресторанів.

Ця ініціатива стала першою фінською промисловою інвестицією в Україну з початку повномасштабної війни.

Наразі немає інформації, де саме у західному регіоні побудують нові ресторани.

Фінська компанія відома насамперед завдяки соусам Hesburger, які виготовляються на заводах у Фінляндії й Литві, а також використанню 100% яловичини для бургерів.

До початку великої війни Hesburger мав 38 ресторанів у Росії, чотири в Білорусі. У квітні 2022-го компанія вирішила закрити всі свої російські ресторани.