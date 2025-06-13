Новий McDonald's відкрили на вул. Патона, 37а

У Львові на вул. Патона відкрили новий ресторан міжнародної мережі McDonald's. Це десятий заклад мережі у Львові і 113-й в Україні.

Новий ресторан McDonald's запрацював на вул. Патона, 37а у межах супермаркету «Арсен», поруч із торговельним центром «Сріблястий». Цей заклад став першим із мережі в Залізничному районі Львова. Заклад площею близько 500 м² може розмістити 122 гостей в залі та ще 120 на терасі.

Відвідувачі можуть зробити замовлення в залі на касі чи за допомогою спеціальних терміналів самообслуговування, а також на McDrive. McDonald's на вул. Патона працюватиме з 7:00 до 23:00 як заклад та з 5:00 до 23:30 як McDrive. Також із цього заклду можна буде замовити послугу McDelivery.

«Із кожним відкриттям “МакДональдз” в Україні компанія не лише розширює мережу, а й підтримує місцеві громади та робить внесок в українську економіку. Новий заклад у Львові працевлаштовує понад 60 людей, які мають можливість розвиватися й будувати карʼєру в міжнародній компанії», – повідомили в пресслужбі компанії.

Додамо, що відтепер у Львові є 10 ресторанів міжнародної мережі McDonald's, які працюють за адресами:

просп. Шевченка, 7;

просп. Чорновола, 12;

вул. Під Дубом, 7б, ТРЦ Forum Lviv;

просп. Свободи, 35;

вул. Зелена, 147а;

просп. Червоної Калини, 60;

вул. Володимира Великого, 24а;

с. Сокільники, вул. Стрийська, 30, поруч із ТРЦ King Cross Leopolis;

прлосп. Чорновола, 93.

Також у Львові анонсували відкриття ще одного ресторану на Рясному.