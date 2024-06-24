У понеділок, 24 червня, Буська міська рада продала з аукціону земельну ділянку площею 2,4 га. Ділянка призначена для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії.

Стартова ціна землі становила 3,648 млн грн. За неї змагалися лише двоє учасників – ТОВ «Українська аукціонна компанія» і ТОВ «Адванс Захід». Перший учасник запропонував 3,65 млн грн, другий – 3,684 млн і став переможцем.

ТОВ «Адванс Захід» зареєстроване в селі Утішків Буського району і займається розведенням свійської птиці і виробництвом м’яса. За даними YouControl, власником фірми є Назар Кучма. Та ТОВ «Адванс Захід» входить у групу екс-регіонала і функціонера проросійської партії «Наш край» Олега Баляша – співвласника «Оксі Банку», девелоперського, аграрного та горілчаного бізнесу. Назар Кучма також є керівником низки інших компаній, зокрема, власником яких напряму є Олег Баляш.

Згідно з даними державної кадастрової карти, поряд із цією ділянкою розташовано ще кілька гектарів землі сільськогосподарського призначення, якими користується ТОВ «Адванс Захід». З іншого боку – земля, що перебуває в оренді у ПП «Західний Буг». Також поряд розміщені тепличні комплекси ТОВ «Галіція Грінері».

50-річний Олег Баляш був представником «Партії регіонів» на Львівщині, а у 2015 році, після Революції Гідності, очолив міську організацію партії «Наш край», що була створена вихідцями із «Партії регіонів». Із 2019 року Олег Баляш очолював Волинський осередок партії «Наш край». Додамо, що у п’ятницю, 21 червня, суд заборонив діяльність цієї проросійської партії в Україні і передав її майно у власність держави.

Родина Баляшів також самовільна захопила ділянку у львівському Парку культури.