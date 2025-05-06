Фірма облаштувала майданчик для продажу на землі під транспортну розв'язку

Фірма з продажу автомобілів «БОС Авто Україна» погодилась звільнити незаконно зайняті нею понад 42 сотки землі на вул. Кульпарківській, 222 у Львові. Про це повідомляє юридичний департамент Львівської міської ради.

Як повідомляв ZAXID.NET, у березні минулого року стало відомо, що фірма cамовільно захопила 42 сотки комунальної землі на вул. Кульпарківській поблизу ТРЦ Victoria Gardens, де облаштувала торговий майданчик. Раніше частину цієї ділянки було відведено під майбутню транспортну розв'язку від вул. Кульпарківської до вул. Патона. Тоді Львівська міськрада звернулася до правоохоронців з приводу захоплення землі та подала позов до суду.

«Жодних рішень міської ради про передачу цієї ділянки в користування чи оренду не приймалося, а в державних реєстрах відсутня будь-яка інформація про законне право володіння. Відповідно, до міського бюджету не надходило жодної плати за користування землею. Львівська міська рада неодноразово зверталася до підприємця з вимогою добровільно звільнити територію, однак усі звернення залишалися без відповіді», – коментують в юридичному департаменті ЛМР.

9 січня 2025 року Господарський суд задовольнив позов міської ради та зобовʼязав фірму «Бос Авто Україна» звільнити комунальну землю, демонтувати тимчасову споруду та паркан.

У вівторок, 6 травня, ТОВ «БОС Авто Україна» відмовилось від раніше поданої апеляційної скарги, а суд закрив апеляційне провадження з її розгляду. Тож січневе рішення Господарського суду набуло чинності.

ТзОВ «Бос Авто Україна» кілька років поспіль торгує автомобілями, які привозять з Європи та США. За даними YouControl, ТОВ «Бос Авто Україна» зареєстроване у вересні 2019 року у Львові. Власниками фірми є мешканець Яворівського району Денис Морозов та житель Коломиї Андрій Ткачук.