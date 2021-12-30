ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (Ukrainian Chemical Products, раніше – «Кримський титан») – великий виробник діоксиду титану з холдингу Group DF українського олігарха Дмитра Фірташа, продало всі свої активи на тимчасово окупованій території в Криму російській компанії «Русский титан», говориться Group DF у четвер.

«Внаслідок політичних обставин, цей актив втратив свою економічну привабливість. Не маючи контролю над цим активом з 2016 року, група шукала можливість його продажу», – наголошується у повідомленні Group DF, яке цитує агенція «Інтерфакс-Україна» у четвер, 30 грудня.

Умови угоди передбачають, що все рухоме та нерухоме майно колишнього заводу «Кримський титан» переходить у власність покупця. Угоду вже закрили, відповідні зміни органи державної реєстрації України вже внесли до реєстрів, уточнюється у повідомленні без зазначення суми правочину.

У Group DF нагадали, що у 2014 році ПрАТ «Кримський титан» було перереєстровано з Армянська (Автономна республіка Крим) до Києва, потім Group DF перейменувала його на Ukrainian Chemical Products. Власником Ukrainian Chemical Products є Ostchem Germany GmbH (Гамбург, Німеччина).

Як уточнив директор із корпоративних комунікацій Group DF Олег Арестархов, група не контролює підприємство з 2016 року. За його словами, це угода між двома приватними компаніями, тому зобов'язань щодо розкриття суми угоди відсутні.

«Водночас треба розуміти, що будь-які активи в Криму підпадають під санкції і не можуть продавати свою продукцію за кордон через нинішній статус півострова. Це критично знизило вартість активу», – зазначив Арестархов.

Він додав, що цей актив за нинішніх умов не становить жодного інтересу для міжнародних покупців.

Директор з корпоративних комунікацій Group DF також наголосив, що покупець ніяк не пов'язаний із групою. «Ще раз повторимо: хоч як це не парадоксально, але ми раді, що нам вдалося продати цей актив. Група давно шукала можливість його продажу», – заявив Арестархов.

За його словами, угода не пов'язана з персональними санкціями Ради нацбезпеки та оборони України проти Фірташа та частини його бізнесу.

«Русский титан» (Петрозаводськ, Карелія) було створено у липні 2021 року зі статутним капіталом 10 тис. рублів. Його засновниками виступили Сергій Романенко – 50%, Роман Степанов (також працює директором компанії) – 30% та Сергій Максимов – 20%. Основним видом діяльності вказано видобуток та збагачення титаномагнієвої сировини.

ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» торік отримало 2,17 млрд грн збитків після 744,72 млн грн чистого прибутку в 2019 році, а виторгу в неї за останні роки не було. Активи компанії у балансі на кінець минулого року оцінювалися у 6,34 млрд грн, тоді як поточні зобов'язання становили 17,34 млрд грн.

До цього часу хімзаводом в Армянську керувала московська компанія «Титанові інвестиції», яка належить кіпрській Letan Investments Ltd., яка раніше була засновником австрійської Group DF International GmbH, проте наразі відсутня у складі її власників.