Центральний апеляційний господарський суд підтвердив рішення суду першої інстанції про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави. Відповідне рішення апеляційний суд ухвалив 30 листопада і воно набрало законної сили, повідомив Фонд державного майна України (ФДМУ).

До винесення рішення суду 49% ТОВ «ЗТМК» належало компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (група компаній DF Group Дмитра Фірташа).

У Фонді держмайна запевнили, що рішення суду про повернення комбінату державі буде виконано найближчим часом. Також голова ФДМУ Дмитро Сениченко зазначив, що держава шукатиме для ЗТМК нового інвестора.

«Остаточне рішення про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави дозволить залучити компетентного та чесного інвестора, який перетворить його на потужний промисловий актив завдяки продовженню модернізації та ефективному управлінню», – заявив керівник ФДМУ.

Водночас у компанії Tolexis Trading Limited заявили, що оскаржать у Верховному Суді рішення Центрального апеляційного господарського суду. У заяві компанії, яку цитує LIGA.net, йдеться, що рішення є необґрунтованим та політично мотивованим і прийняте з низкою процесуальних порушень.

«Прискорене ухвалення рішення та ціла низка процесуальних порушень, які ми побачили, дають нам підстави говорити про політичний тиск на суд. Компанії Tolexis Trading Limited не було надано можливості представити свої інтереси в суді», – заявив адвокат Tolexis Trading Limited Роман Чишинський.

За його словами, інвестор повністю виконав усі зобов'язання в рамках договору та проінвестував у ЗТМК 110 млн доларів.

Зазначимо, що у серпні 2021 року Господарський суд Запорізької області за позовом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в інтересах держави ухвалив рішення про повернення 49% ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», які належали компанії Tolexis Trading Limited (група DF Group Дмитра Фірташа), у сферу управління Фонду державного майна. Зокрема, суд встановив, що Tolexis Trading Limited після отримання у 2013 року частки новоствореного ТОВ «ЗТМК» не виконала взятих на себе зобов’язань щодо забезпечення 110 млн доларів інвестицій в модернізацію підприємства впродовж 2013-2015 років.

Крім того, в суді було доведено, що підприємство було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, незважаючи на те, що частка держави в ТОВ «ЗТМК» становила 51%. Водночас цей менеджмент розтратив залучені 110 млн доларів на погашення раніше створених заборгованостей ТОВ «ЗТМК» за енергоносії перед кредиторами, пов’язаними з Group DF. Пізніше ці кошти були виведені на рахунки офшорних фірм. Натомість на модернізацію підприємства було спрямовано лише 20 млн грн.

Як пише «БізнесЦензор», Директором ТОВ «ЗТМК» з 2010 року був Володимир Сивак. До цього Сивак обіймав посаду заступника голови правління – комерційного директора найбільшого виробника кальцинованої соди в Україні – «Кримського содового заводу», який також контролює холдинг Фірташа.

НАБУ затримало Володимира Сивака у вересні 2016 року за підозрою у розтраті 492 млн грн компанії-співвласника комбінату Tolexis Trading Limited, які мали піти на розвиток підприємства, а були витрачені на погашення його боргів, що компанія-інвестор мала зробити самостійно. Проте Заводський суд Запорізької області у травні 2019 року ухвалив виправдувальний вирок у справі Володимира Сивака про розтрату 492 млн грн. У січні 2021 року рішенням Апеляційної палати ВАКС вирок суду першої інстанції залишено без змін, однак Верховний Суд на початку листопада скасував виправдувальний вирок та скерував справу на новий апеляційний розгляд.

Запорізький титано-магнієвий комбінат – єдиний виробник губчастого титану в Європі. Його проектна потужність – 20 тис. тонн на рік, проте через зношений стан виробничих фондів підприємство нині може випускати 10 тис. тонн губки.