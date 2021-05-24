На Позняках завершують капітальний ремонт фітнес-парку «Озеро Лебедине», який став переможцем Громбюджету Києва ще у 2016 році. Про це повідомив на Facebook міський голова Віталій Кличко.

За його словами, у парку вже створили фітнес-зону, обладнали спортивне поле для волейболу, баскетболу, мініфутболу, гандболу, а також майданчики з інклюзивними елементами.

«Територія парку зовсім не була облаштована для комфортного відпочинку, тобто парк фактично створили “з нуля”. Зокрема, розчистили територію, облаштували прогулянкові доріжки із фібробетону, влаштували веломаршрут та велопарковку, встановили лави та урни, а також збудували громадську вбиральню. Крім того, влаштували і полив, встановили сучасне LED-освітлення, декоративне підсвічування лав, відеоспостереження і висадили більше 60-ти дерев», – написав він.

У кінці 2020 року у фітнес-парку облаштували скейт-зону, де можна кататися на велосипедах ВМХ, самокатах, роликах і скейтбордах. Скейт-зона – це бетонна чаша площею 270 квадратних метрів з бенком на три рівні: 1,2 м, 1,4 м та 1,6 м.

«Це – перший в Києві бетонний боул для катання на скейтборді, роликах та екстремальних самокатах. Під час будівництва радилися зі скейтбордистами з багаторічним стажем катання, як зробити локацію зручною і врахувати всі необхідні параметри», – розповів Віталій Кличко.

У скейт-зоні є всі базові елементи для відточення трюків: мініволрайди, мініквотери, грайндбокси, мануалбокси, банкрампи.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Києва між вулицею Микільсько-Слобідською та Броварським проспектом на лівому узбережжі Дніпра створять новий парк. Для цього, зокрема, викуплять в державного «Ощадбанку» три земельні ділянки, на яких було передбачено зведення житлового комплексу.