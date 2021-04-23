У 2018 році забудовник почав розширювати межі ЖК, але місцеві мешканці вийшли на протест

У Дніпровському районі Києва між вулицею Микільсько-Слобідською та Броварським проспектом на лівому узбережжі Дніпра створять новий парк. Для цього, зокрема, викуплять в державного «Ощадбанку» три земельні ділянки, на яких було передбачено зведення житлового комплексу. Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада 22 квітня.

Територія, де планується новий парк (фото ГО «Лівий берег Дніпра»)

Йдеться про територію біля Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ, де у 2011 році почали зводити два будинки житлового комплексу «Сонячна Рів’єра» у прибережній зоні. У 2016 році через борги замовника будівництва компанії «Терра Капітал» право власності на землю перейшло до «Ощадбанку».

Житловий комплекс почали зводити у прибережній зоні (інфографіка «Радіо Свобода», візуалізація забудовника)

Будівництвом же займалася компанія «Укрбуд Девелопмент» екс-нардепа Максима Микитася, якого зараз підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн. «Укрбуд» у кінці 2016 року викупив ділянку з недобудами, а у лютому 2017 року отримує містобудівні умови та обмеження на продовження будівництва – попри те, що майбутні ЖК зводять в охоронній зоні. Через будівництво у соборі УГКЦ з’явилися тріщини в підлозі. Два будинки «Сонячної Рів’єри» здали в експлуатацію у 2020 році.

Перші два будинки ЖК здали в експлуатацію у 2020 році (фото ЛУН)

У 2018 році забудовник почав розширювати межі ЖК, але місцеві мешканці вийшли на протест. Пізніше активісти створили петицію із вимогою зберегти набережну зону на Микільській Слобідці, викупивши для цього в «Ощадбанку» решту ділянок, передбачених під забудову. Відтоді Київрада розглядала рішення про викуп ділянок, орієнтовна вартість яких становить понад 180 млн грн.