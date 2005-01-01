ФК «Львів» може не зіграти в УПЛ

Футбольний клуб «Львів», попри те що отримав атестат для участі в Українській Прем’єр-лізі на наступний сезон, може не виступити в УПЛ. Все через президента ФФУ Андрія Павелка, який здивований таким рішення. Про це повідомляє FootballHub

За даними журналістів, Павелко заявив, що рішення про заміну «Вереса» на «Львів» мають розглянути футбольні органи ФФУ, щоб виявити. Чи не було порушено регламент.

Якщо ж «Львову» не дозволять виступати в УПЛ, то його місце може зайняти той же «Верес», або ж кропивницька «Зірка», яка за підсумками минулого сезону зайняла передостаннє місце, але програла у перехідних матчах.