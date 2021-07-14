«Минай» завершив попередній сезон в УПЛ на останньому місці та мав вилетіти в Першу лігу

Виконавчий комітет Української асоціації футболу погодив пропозицію клубів Прем’єр-ліги про включення ФК «Минай» до складу учасників УПЛ на сезон 2021/22. Відповідне повідомлення опублікували на сайті УПЛ 14 липня. «Минай» замінить «Олімпік», який заявив про зняття з чемпіонату раніше.

Футбольний клуб «Минай» з однойменного села на Закарпатті заснований лише у 2015 році. У сезоні 2019/20 він переміг у Першій лізі та підвищився до Прем’єр-ліги. Попередній сезон в УПЛ він завершив на останньому місці та мав вилетіти до Першої ліги, проте після заяви «Олімпіка» про зняття з УПЛ став першим кандидатом йому на заміну.

У першому колі чемпіонату «Олімпік» мав зустрітися з «Динамо». Поки що невідомо, коли натомість відбудеться матч між «Минаєм» та київським клубом.

Так само невідомо, хто вийде на поле: за словами головного тренера ФК «Минай» Василя Кобіна, зараз на контракті в клубі є тільки шість гравців.

«У нас лишилося шість гравців на контракті, проте зараз йде перегляд футболістів. Не думаю, що з цим будуть проблеми, ми формуємо нову команду. Прізвища називати не хочеться. Можу сказати, що це як гравці УПЛ, так і молоді футболісти», – сказав він Tribuna 9 липня.

Пізніше ж, за інформацією SportArena, ФІФА наклала трансферний бан на клуб через невиплату платежу солідарності за екс-захисника «Миная» Мислава Матіча. Клуб не може проводити трансфери упродовж трьох трансферних вікон, доки клуб не виплатить всі зобов’язання.