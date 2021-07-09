Керівництво донецького ФК «Олімпік» 8 липня заявило, що клуб не буде виступати в наступному сезоні Української прем’єр-ліги. Окрім того, клуб призупиняє свою діяльність.

У заяві президента клубу Владислава Гельзіна не вказано причин, чому він вирішив вдатися до такого рішення. Зазначимо, що команда отримала атестат для участі в УПЛ на наступний сезон. Самого ж Владислава Гельзіна відсторонили від футбольної діяльності на п’ять років після скандальних висловлювань в прямому ефірі після матчу з «Шахтарем» та спроби під час цього матчу потрапити в суддівську кімнату.

Хто замінить «Олімпік» в УПЛ наступного сезону, поки що офіційно не повідомили. Цілком ймовірно, що це буде «Минай». Команда із Закарпаття минулого сезону посіла останнє місце в чемпіонаті й мала б вилетіти в Першу лігу, але після зняття «Олімпіка» саме вона має найбільш імовірні шанси зайняти його місце. Подібна ситуація була у 2018 році, коли місце «Полтави», яка відмовилася виходити в УПЛ, посів «Чорноморець», який посів передостаннє місце в чемпіонаті та мав вилетіти в Першу лігу.